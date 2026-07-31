Lazio, Pace(Pd): “Sanità a pezzi, da ospedali alle case di comunità”*

“Esprimo piena solidarietà ai sindaci e agli amministratori democratici del Lazio, così come al gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che hanno giustamente denunciato una situazione ormai non più tollerabile: Case della Comunità inaugurate senza personale, prive di servizi essenziali e, di fatto, incapaci di rispondere ai bisogni dei cittadini. È l’ennesima dimostrazione del fallimento nella gestione del PNRR da parte del governo Meloni e della giunta regionale guidata da Francesco Rocca, che hanno annunciato rivoluzioni nella sanità territoriale senza però trasformare le promesse in realtà. Il quadro, più in generale, è altrettanto preoccupante se si guarda ai Castelli Romani e a Marino, dove l’ospedale San Giuseppe continua a vivere una fase di oblio. La sanità pubblica non può essere alimentata da inaugurazioni di facciata o slogan propagandistici. Servono investimenti, personale sanitario, tecnologie e una programmazione seria che rimetta al centro il diritto alla salute. Il presidente Rocca cambi finalmente passo e restituisca ai cittadini del Lazio un sistema sanitario efficiente, accessibile e realmente vicino ai territori. La salute è un diritto costituzionale e non può continuare a essere sacrificata sull’altare dell’inefficienza e dell’immobilismo politico”.

Così, in una nota, Daniela Pace, Segretario cittadino del Pd Marino-“Circolo Bruno Astorre”.