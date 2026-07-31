Assia Penta confessa: «Sono innamorata di Elodie, il mio sogno è incontrarla»

Assia Penta, scrittrice nota per la sua sensibilità nell’affrontare temi legati ai sentimenti, all’inclusione e alla crescita personale, torna a far parlare di sé con un progetto che le sta particolarmente a cuore. L’autrice è infatti impegnata nella stesura di Cuori LGBT, un libro che intende raccontare l’amore nelle sue molteplici sfaccettature, dando voce a storie, emozioni e percorsi di vita spesso poco rappresentati.

Da sempre attenta alle dinamiche dell’animo umano, Assia ha costruito il proprio percorso letterario raccontando fragilità, rinascite e relazioni, conquistando nel tempo un pubblico affezionato. La scrittura rappresenta per lei non soltanto una professione, ma uno strumento attraverso il quale condividere esperienze e promuovere una cultura del rispetto e dell’accettazione.

Proprio parlando del nuovo libro, la scrittrice ha scelto di aprirsi anche su un aspetto molto personale della propria vita. Assia si definisce infatti «dolcemente bisessuale», una realtà che vive con serenità e naturalezza e che, in parte, ha contribuito a ispirare alcune riflessioni presenti nel suo nuovo progetto editoriale.

Tra le persone che più l’hanno colpita negli ultimi anni c’è senza dubbio Elodie. La cantante romana, protagonista della scena musicale italiana e tra le artiste più apprezzate della sua generazione, occupa infatti un posto speciale nel cuore della scrittrice.

«Sono innamorata di Elodie», confessa Assia senza esitazioni. «So benissimo che è fidanzata e rispetto profondamente la sua vita privata. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma credo che i sentimenti sinceri non debbano essere nascosti. Per questo non ho difficoltà ad ammettere la grande ammirazione che provo nei suoi confronti».

L’interesse della scrittrice non nasce soltanto dall’aspetto estetico, che pure non nega di apprezzare.

«È una donna bellissima, sarebbe ipocrita non dirlo. Ma ciò che mi colpisce maggiormente è la sua personalità artistica. Ha carattere, talento, presenza scenica e una straordinaria capacità di comunicare emozioni».

Parole che trovano una spiegazione anche nel percorso personale di Assia. Prima di dedicarsi completamente alla scrittura, infatti, l’autrice ha studiato canto e recitazione, sviluppando una particolare sensibilità verso il mondo dello spettacolo e della musica.

«Probabilmente mi sento vicina a lei anche per questo. Ho studiato canto e recitazione e conosco l’impegno che c’è dietro una carriera artistica. Quando la vedo esibirsi percepisco autenticità e passione. Sono qualità che ammiro profondamente».

La scrittrice non nasconde che il suo desiderio sarebbe quello di poter incontrare la cantante almeno una volta.

«Mi piacerebbe guardarla negli occhi e dirle semplicemente quello che provo. Non parlo di fantasie impossibili, ma del desiderio di conoscere una persona che stimo enormemente. Vorrei ringraziarla per le emozioni che riesce a trasmettere e per ciò che rappresenta per tante persone».

Un appello sincero e spontaneo che Assia affida pubblicamente alle pagine di questa intervista, nella speranza che il messaggio possa un giorno arrivare alla destinataria.

Nel frattempo l’autrice continua a lavorare a Cuori LGBT, un libro che si propone di affrontare temi legati all’identità, all’accettazione e alla libertà di amare. Un progetto che nasce dall’esperienza personale dell’autrice e dalla convinzione che ogni storia meriti di essere raccontata senza pregiudizi.

Tra le pagine del volume troveranno spazio testimonianze, emozioni e riflessioni che parlano di inclusione e rispetto. E, forse, anche un pensiero speciale per quella cantante che, senza saperlo, è diventata una delle principali fonti di ispirazione emotiva della scrittrice.

Che Elodie raccolga o meno questo messaggio, una cosa è certa: Assia Penta ha scelto di raccontarsi con sincerità, mettendo al centro ciò che considera più importante, ovvero la libertà di esprimere i propri sentimenti senza timore di giudizi.