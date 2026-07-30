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Maritato Fi :”Atto intimidatorio inaccettabile: ferma condanna contro ogni forma di violenza e degrado”

DiAgata Giuliano

Lug 30, 2026

Apprendo con profonda indignazione dell’ennesimo episodio di degrado e di intimidazione rappresentato dalla scritta comparsa su un muro della nostra città, contenente un gravissimo messaggio di minaccia. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto civile e democratico. Il ricorso alla violenza verbale, alle intimidazioni e ai messaggi d’odio rappresenta un attacco non solo nei confronti dell’eventuale destinatario, ma dell’intera comunità, che ha il diritto di vivere in un contesto sicuro, rispettoso e decoroso.
Esprimo la mia più ferma condanna per questo episodio e rivolgo un appello affinché le autorità competenti procedano rapidamente all’identificazione dei responsabili, valutando ogni profilo di rilevanza penale, e dispongano l’immediata rimozione della scritta per restituire decoro al quartiere.
Roma non può diventare il palcoscenico dell’odio, della paura e della sopraffazione. Le istituzioni devono rispondere con fermezza, garantendo legalità, sicurezza e tutela dei cittadini.
Continueremo a batterci affinché ogni forma di violenza, fisica o verbale, venga contrastata con determinazione, promuovendo una cultura del rispetto, della responsabilità e della convivenza civile. Lo dichiara in una nota il rappresentante di Fi Michel Emi Maritato.

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