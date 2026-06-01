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Cura del ferro a Roma: un tram che si chiama desiderio. Progetti, risorse, lavori interminabili ma le linee tranviarie in città non decollano

DiAgata Giuliano

Giu 1, 2026

“Ė uno strano rapporto quello dell’amministrazione capitolina con le linee tranviarie. I faraonici progetti sulle nuove tranvie, nella narrazione corrente fanno la parte del gigante ma, in realtà, la montagna partorisce il topolino”. Lo dichiara il presidente della Commissione Sviluppo e Smart city di Forza Italia Michel Emi Maritato.


“Come non rimpiangere le antiche vetture che coprivano, in un circuito ad anello, l’intero perimetro cittadino o il leggendario 13, che attraversava Roma. Oggi, più che linee funzionanti, sulle rotte dei tram non facciamo altro che assistere a continui lavori per il rifacimento del manto su cui corrono i binari” aggiunge il presidente.
​“Il problema è che, da tali reiterate opere ci si aspetterebbero risultati eccellenti ma, sotto gli occhi di tutti è quello che riportiamo in foto, sui binari della linea 8 che passa davanti al San Camillo: solo un esempio del grande dissesto che manifesta tutte le criticità del Campidoglio nei confronti della mobilità su ferro. Per non parlare del binario ‘disintegrato’ alcuni giorni fa a Porta Maggiore, che ha richiesto il blocco del servizio”, insiste Maritato.
​“Non solo tardano i progetti previsti delle tranvie Termini-Vaticano-Aurelio, Togliatti, Verano-Tiburtina e Termini-Giardinetti, è stato bloccato il prolungamento della linea 8 da piazza Venezia a piazza Vittorio ma le linee tranviarie in servizio, negli ultimi anni, sono state sottoposte a un’incredibile sequenza di chiusure, limitazioni, sospensioni e interruzioni dovute a lavori totalmente disorganizzati la cui durata valeva da Natale a Santo Stefano e ci chiediamo con quali criteri sia affrontato il restyling dei binari e se le ditte paghino penali per i risultati disastrosi prodotti”, attacca il presidente.
“Il risultato è che, rispetto a un tempo, il tram a Roma è diventato un mezzo di trasporto sempre meno affidabile, incapace di offrire continuità di esercizio ai cittadini mentre sono saltati i 72 milioni di finanziamento della Tva a causa di tali incertezze”, chiosa Maritato.

Agata Giuliano

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