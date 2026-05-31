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Agricoltura, Tiso(Iniziativa Comune): “Ok Generazione Terra, ora riforme strutturali”

DiMarco Montini

Mag 31, 2026

Agricoltura, Tiso(Iniziativa Comune): “Ok Generazione Terra, ora riforme strutturali”

“In un settore agricolo che invecchia rapidamente e fatica ad attrarre i giovani, “Generazione Terra” si presenta come uno degli strumenti più interessanti degli ultimi anni. Promosso da Ismea e sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura, il programma mette quest’anno sul piatto 120 milioni di euro per facilitare l’accesso alla terra da parte dei giovani imprenditori agricoli. Un obiettivo ambizioso, che punta a invertire una tendenza ormai strutturale: in Italia, meno del 10% delle aziende agricole è guidato da under 40. Il nodo principale non è la mancanza di vocazioni agricole, ma la difficoltà di trasformarle in imprese. Il costo dei terreni, la frammentazione fondiaria e la scarsa disponibilità di capitali iniziali rendono l’ingresso nel settore un percorso a ostacoli. Generazione Terra interviene proprio qui, offrendo condizioni finanziarie più accessibili rispetto al mercato tradizionale e sostenendo chi vuole avviare o ampliare un’azienda agricola. Questo strumento funziona, ma rischia di essere solo un primo tassello se non accompagnato da ulteriori investimenti e da una strategia strutturale di lungo periodo. Se potenziato e integrato con altre politiche, dalla digitalizzazione delle aziende agricole ai servizi di consulenza tecnica, invece, Generazione Terra potrebbe contribuire maggiormente a: contrastare l’abbandono dei terreni; favorire la nascita di nuove imprese agricole; sostenere la transizione ecologica; rafforzare la sovranità alimentare nazionale. In un Paese dove l’agricoltura è identità, economia e presidio del territorio, investire sui giovani infatti non è solo una scelta tecnica: è una scelta strategica. In conclusione, la vera sfida ora è affiancare a Generazione Terra un pilastro stabile delle politiche agricole italiane, affinché l’accesso alla terra non sia più un privilegio, ma un’opportunità reale per chi vuole costruire il futuro dell’agricoltura”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

Marco Montini

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