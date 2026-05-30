Trentinara. La “Terrazza del Cilento” diventa pittura: Fernando Mangone e la nascita luminosa di Afrodite

Sulla “Terrazza del Cilento” una performance live trasforma il paesaggio cilentano in spazio pittorico: materia argentata, pigmenti fluorescenti e oro si fondono in una rilettura contemporanea del mito classico

È sulla terrazza panoramica di Trentinara, affacciata sul mare e conosciuta come “Terrazza del Cilento”, che prende forma la nuova performance live del pittore campano Fernando Mangone: una rappresentazione dell’Afrodite costruita come esperienza immersiva, in cui il gesto pittorico si espande nello spazio e dialoga direttamente con il paesaggio cilentano. L’intervento si sviluppa in un contesto naturale di forte impatto visivo, dove la vertigine del panorama marino diventa parte integrante dell’opera. La terrazza non è semplice luogo espositivo, ma superficie attiva, capace di accogliere e restituire la pittura come evento. Nel corso della performance, Mangone realizza una figura di Afrodite partendo da una base d’argento, su cui interviene con stratificazioni di magenta fluorescente, arancio fluorescente e bianco fosforescente. La costruzione cromatica genera una vibrazione luminosa che muta in relazione alla luce naturale e alla profondità dello sfondo. I contorni neri definiscono con decisione la figura, mentre il fondo oro introduce una dimensione sospesa, quasi atemporale, in cui la tradizione iconografica del mito incontra un linguaggio visivo contemporaneo fatto di energia, contrasto e saturazione luminosa. La performance si sviluppa come processo in divenire: il colore non viene semplicemente applicato, ma accade nello spazio, trasformando il luogo in una soglia percettiva tra immagine e realtà. La scelta della “Terrazza del Cilento” rafforza la dimensione simbolica dell’opera. Afrodite, archetipo della bellezza e della forza generativa, si manifesta qui come presenza contemporanea, emersa dal dialogo tra corpo pittorico, luce e paesaggio mediterraneo.

“Ho cercato una pittura che non fosse chiusa nella tela, ma aperta allo spazio e alla luce reale del luogo”, afferma Mangone. “I colori fluorescenti reagiscono con l’ambiente, diventano energia visiva. Afrodite non è rappresentata: si genera nel momento stesso in cui viene osservata”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Sindaco di Trentinara, Rosario Carione, che dichiara: “Siamo onorati di poter ospitare l’arte del Maestro Fernando Mangone, con il quale è iniziata una forte collaborazione che vedrà nei prossimi giorni l’inaugurazione di un’importante opera di arte contemporanea denominata Le Origini: Teogonia Greca, da Caos a Eros”.

A sottolineare la portata dell’intervento è anche la Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS, Anna Coralluzzo, che dichiara: “Questa performance trasforma Trentinara in un laboratorio di visione. L’opera di Mangone non descrive il mito, ma lo riattiva. Afrodite emerge come presenza viva, generata dall’incontro tra materia pittorica e paesaggio”.