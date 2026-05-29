Giornata Bioeconomia, Confeuro: “Più organico e meno fossile per agricoltura green”

“Si celebra oggi la Giornata Nazionale della Bioeconomia, una ricorrenza di grande importanza per accendere i riflettori sul rapporto sempre più profondo tra innovazione, sostenibilità ed economia. Si tratta di un’iniziativa significativa perché coinvolge il mondo accademico e scolastico, le istituzioni, le imprese e le associazioni agricole nella costruzione di una maggiore conoscenza e consapevolezza sull’utilizzo di biomasse, rifiuti organici e scarti agricoli, con l’obiettivo di sostituire progressivamente le risorse fossili e generare un impatto positivo sull’ambiente e sui territori. L’impiego di sostanze organiche rappresenta inoltre uno strumento fondamentale per la tutela della biodiversità, che negli ultimi anni ha subito una forte riduzione, soprattutto nelle aree di pianura del nostro Paese, anche a causa dell’espansione di modelli di agricoltura intensiva rispetto ai quali Confeuro ha sempre espresso una posizione critica e contraria. In questo contesto, l’innovazione tecnologica applicata all’agricoltura – dai droni all’intelligenza artificiale, fino alla sensoristica avanzata – può contribuire in maniera decisiva allo sviluppo di pratiche agricole più sostenibili, favorendo l’utilizzo di sostanze organiche per la concimazione e la coltivazione, in sinergia con i metodi agroecologici. Un percorso virtuoso che può produrre effetti positivi concreti in termini di tutela ambientale, salvaguardia della natura e sostenibilità delle produzioni agricole”.

Così Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro- Confederazione degli Agricoltori Europei.