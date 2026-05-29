Freakybea, con “Chiamami strega” la vulnerabilità diventa linguaggio musicale

Il nuovo singolo della cantautrice toscana unisce pop d’autore, introspezione e ricerca identitaria in uno dei capitoli più intensi del progetto “Mondi”



In una scena musicale sempre più orientata verso l’immediatezza narrativa e l’impatto rapido del messaggio, ci sono artisti che continuano a considerare la canzone come uno spazio di analisi interiore, un luogo in cui le emozioni non vengono semplificate ma attraversate nella loro complessità. Con “Chiamami strega”, nuovo singolo in radio dal 29 maggio, Freakybea si muove precisamente in questa direzione, firmando un brano che affronta il rapporto con la propria identità attraverso una scrittura intensa, personale e priva di filtri.

Il singolo nasce da un confronto diretto con le aree più fragili dell’essere umano: il senso di inadeguatezza, il bisogno di protezione, le maschere costruite per difendersi dal giudizio esterno e, allo stesso tempo, il desiderio di riconoscersi pienamente. Dentro “Chiamami strega” convivono ironia, vulnerabilità, tensione emotiva e istinto di sopravvivenza personale, elementi che l’artista non tenta di ordinare o normalizzare, ma che sceglie invece di accogliere come parte integrante del proprio universo espressivo.

Il titolo del brano assume così una valenza simbolica forte. La “strega” evocata da Freakybea non è una figura provocatoria né un semplice espediente narrativo: diventa metafora della parte più istintiva, irregolare e difficilmente addomesticabile della personalità. Una dimensione spesso nascosta, ma che qui viene riportata al centro del discorso musicale come occasione di consapevolezza.

Dal punto di vista sonoro, “Chiamami strega” prosegue il percorso sviluppato all’interno dell’EP “Mondi”, progetto nel quale l’artista esplora i diversi paesaggi interiori che abitano l’identità contemporanea. Musicalmente emerge una scrittura pop d’autore che alterna intensità emotiva e sottrazione, privilegiando una produzione misurata, capace di lasciare spazio alla voce e alla sua funzione narrativa. Questo equilibrio tra essenzialità sonora e profondità interpretativa rappresenta uno degli elementi più riconoscibili del progetto Freakybea. La sua esperienza artistica, infatti, attraversa mondi differenti: dagli esordi a Sanremo Giovani all’attività live internazionale come impersonator ufficiale di Madonna, passando per collaborazioni con artisti come Africa Unite, Giuliano Palma, Bandabardò e Capleton, oltre a numerose esperienze televisive e performative. Negli ultimi anni il suo percorso musicale ha trovato ulteriore definizione attraverso lavori come “Sono Tornata” — selezionato da Amnesty International per il concorso Voci per la Libertà — e attraverso la costruzione dell’universo artistico di “Mondi”, sviluppato insieme a Studio Medasound e a Fausto Marrucci sul piano produttivo.

Con “Chiamami strega”, Freakybea consolida quindi una proposta musicale che punta sull’autenticità come gesto creativo. Non una canzone costruita per offrire risposte immediate, ma un brano che invita a convivere con le proprie complessità, trasformando la vulnerabilità in consapevolezza e la consapevolezza in forma artistica. Una scelta che, nel panorama del pop d’autore italiano contemporaneo, continua a distinguersi per personalità e coerenza espressiva.



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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

