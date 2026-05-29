“Day by day”, i Lost Station raccontano la fragilità con il linguaggio del pop contemporaneo

Nel nuovo singolo della band piemontese convivono tensione emotiva, costruzione atmosferica e una scrittura che sceglie la delicatezza invece dell’urgenza narrativa



Nel pop contemporaneo parlare di relazioni è quasi inevitabile. Più raro, invece, è trovare canzoni che decidano di raccontarle senza trasformarle in slogan emotivi, drammi assoluti o dinamiche di dipendenza sentimentale. Con “Day by day”, nuovo singolo disponibile dal 29 maggio, i Lost Station provano a percorrere una strada differente: quella dell’avvicinamento lento, dell’ascolto e della possibilità di scegliere quanto lasciarsi vedere dagli altri.

Il nuovo brano della band piemontese si sviluppa attorno a un tema preciso: il tentativo di entrare in contatto con una persona emotivamente fragile, bloccata dietro paure interiori e meccanismi di autodifesa. Ma ciò che distingue il pezzo da molte produzioni dello stesso filone è il modo in cui questa dinamica viene affrontata. Non esiste conquista, non esiste pressione narrativa verso una risoluzione immediata. Al contrario, il testo lascia spazio all’incertezza, alla gradualità, alla libertà reciproca.

Il refrain insiste su una formula apparentemente semplice — “se vuoi tu” — che finisce per assumere un peso centrale nell’economia del brano. È lì che si concentra il messaggio dei Lost Station: un legame autentico non nasce dall’imposizione, ma dalla disponibilità condivisa ad abbassare le difese. Una prospettiva che intercetta sensibilità molto contemporanee e che restituisce al pezzo una dimensione quasi generazionale.

Musicalmente, “Day by day” si inserisce nel territorio sonoro che il gruppo sta costruendo negli ultimi anni: un pop moderno attraversato da elementi elettronici, aperture melodiche immediate e una componente rock capace di dare corpo alla narrazione emotiva. La produzione lavora soprattutto sulle atmosfere, lasciando che siano i dettagli sonori a sostenere la tensione del racconto.

È proprio questa attenzione alla costruzione ambientale a rendere il brano interessante anche sul piano dell’identità artistica. Le influenze internazionali dichiarate dai Lost Station — OneRepublic, Imagine Dragons, Linkin Park, Muse, Twenty One Pilots — emergono come riferimenti culturali evidenti, ma vengono rielaborate dentro un linguaggio più personale, orientato verso una scrittura accessibile senza rinunciare a una certa profondità emotiva. Il progetto Lost Station nasce in Piemonte dall’incontro tra Alessandro “Ale” Concu, Matteo “Matte” Albrito e Giacomo “Jack” Rinaldi, ampliandosi nel tempo con l’ingresso di Simone “Tiba” Tibaldi e Filippo “Fill” Valsania. Una crescita che si riflette anche nel sound della band, oggi più materico, dinamico e aperto alla contaminazione tra strumenti suonati ed elettronica. Con “Day by day” il gruppo consolida dunque una traiettoria precisa: utilizzare la forma canzone come spazio di osservazione emotiva, cercando equilibrio tra immediatezza pop e costruzione narrativa. In un momento in cui molta musica punta sull’impatto istantaneo, i Lost Station sembrano scegliere un’altra velocità. Più lenta, più introspettiva, forse meno rumorosa — ma proprio per questo capace di lasciare un segno.

Etichetta: La Grande Onda Srl / Malatempora

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

