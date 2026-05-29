Cartoons on The Bay 2026: le parole dell’Assessore Alfredo Cremonese.

Abbiamo incontrato per voi Alfredo Cremonese in occasione dell’inaugurazione di Cartoons on The Bay 2026, evento che si tiene per il quinto anno consecutivo a Pescara.

Tanti gli eventi in programma quest’anno: fra di essi menzioniamo almeno i premi alla carriera a Kirk Wise e a Don Daglow,

il Digital Award a Pera Toons i concerti di Carl Brave e Cristina D’Avena e il dj set di Ema Stokholma, il firmacopie di Pera Toons e le mostre dedicate a Corto Maltese, Dylan Dog e Tolkien.

Cartoons on The Bay 2026: le parole dell’Assessore Alfredo Cremonese in occasione dell’inaugurazione dell’evento, tenutasi ieri mattina

“Sono davvero contento che per il quinto anno consecutivo qui a Pescara grazie anche alla collaborazione con la Regione Abruzzo ci sia Cartoons on The Bay. Tante persone, che vengono da ogni parte del mondo, diamanti del fumetto, sono qui in città. Pescara è al centro del mondo, l’abbiamo aperta a questa manifestazione perché in centro avremo anche eventi importanti quali i concerti di Carl Brave e Cristina D’Avena e il dj set di Ema Stokholma. Cartoons on the bay promuove insomma sempre più l’immagine della nostra città con una grande collaborazione con Rai e Rai Com”.

State già pensando all’edizione del prossimo anno?

Sì, ovviamente in collaborazione con la Regione Abruzzo. È la prima volta che Cartoons on The Bay rimane in una città. Stiamo pensando di continuare questo rapporto che è importantissimo per noi, per la città, per la Regione Abruzzo e io penso anche per Rai Com, che da quello che abbiamo sentito ha trovato davvero una seconda casa.

Cartoons on The Bay è molto importante anche per l’indotto economico e le visibilità che porta…

È fondamentale. l’ISTAT ci ha detto che i grandi eventi hanno portato tantissime persone sul territorio. Pescara è diventata la prima città per presenze turistiche in Abruzzo. Siamo arrivati quasi a quota 800000. Consideriamo che nel 2010 eravamo poco sopra le 200000 presenze (i numeri sono pertanto quasi quadruplicati NDA).

Abbiamo sempre investito nei grandi eventi e continueremo pertanto a farlo anche in futuro.

Potete trovare tutte le notizie aggiornate e il programma completo dell’edizione del 2026 di Cartoons on The Bay al seguente indirizzo: https://cartoonsbay.rai.it/tutte-le-notizie-e-i-programmi-di-cartoons-2026/

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

