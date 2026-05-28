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Sociale, Accademia Iniziativa Comune in Sicilia con “L’Angolo della Solidarietà”

DiMarco Montini

Mag 28, 2026

Sociale, Accademia Iniziativa Comune in Sicilia con “L’Angolo della Solidarietà”

“La rete della solidarietà continua a crescere e ad abbracciare nuovi territori: il progetto Piggy, fortemente voluto da Accademia Iniziativa Comune, dopo essere sbarcato recentemente in molte regioni italiane, portando con sé un messaggio semplice ma potente fatto di partecipazione, condivisione e sostegno alle famiglie, arriva adesso anche in Sicilia, nello specifico a Messina e Agrigento. “Un piccolo gesto che diventa grande grazie al contributo di tutti: monete, donazioni spontanee, ma anche pensieri, attenzione e vicinanza. Un’iniziativa che si fonda su libertà e inclusione, perché chiunque può partecipare, senza obblighi, secondo le proprie possibilità”, afferma Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia IC e presidente della associazione Bandiera Bianca, che racconta lo sviluppo della iniziativa di solidarietà e raccolta fondi nata per offrire un aiuto concreto alle famiglie più fragili e indigenti della comunità. L’iniziativa è presente nelle sedi Confeuro e Labor-Istituto di Patronato, localizzate su tutto il territorio nazionale e che assiste gratuitamente i cittadini. “Le donazioni sono libere, spontanee e anonime. E le somme raccolte verranno destinate a famiglie bisognose individuate in collaborazione con i servizi sociali comunali, enti del territorio o la Chiesa”. “Dopo il successo nelle prime sedi italiane, l’arrivo del nostro progetto in Sicilia rappresenta senza dubbio un nuovo tassello di un percorso più ampio, promosso dall’Accademia Iniziativa Comune, che punta a rafforzare il legame tra cittadini e territorio – continua la portavoce Carmela Tiso -. Le prime esperienze attivate rappresentano un esempio concreto di come la nostra rete sappia interpretare al meglio la propria funzione sociale, per farsi punto di riferimento umano e solidale per la comunità, in particolare per le fasce più fragili. “L’Angolo della Solidarietà” non è soltanto un’iniziativa, ma un segnale forte di vicinanza ai territori: uno spazio in cui ascolto, supporto e attenzione diventano strumenti reali di inclusione e aiuto. È proprio in questo che si riconosce il valore più autentico della nostra missione. Missione che sta crescendo in tutta Italia giorno dopo giorno, e di questo ne siamo molto orgogliosi”.

Marco Montini

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