MaDai e “Giura”: un brano che preferisce restare vicino invece di stupire

La cosa più interessante di “Giura” è che non sembra voler dimostrare nulla. MaDai costruisce una canzone molto personale, quasi trattenuta, che trova forza proprio nella sua fragilità continua. Il pezzo si muove su coordinate emotive molto delicate e sceglie sempre il contatto umano invece dell’effetto teatrale. Questo approccio rende il brano diverso da molte uscite recenti che parlano di disagio con toni esasperati o troppo estetici. Qui tutto resta concreto. Persino il dolore viene raccontato attraverso immagini semplici e quotidiane. L’atmosfera generale accompagna l’ascolto con lentezza e lascia spazio soprattutto alla voce. Si sente un progetto artistico che punta più sull’autenticità che sulla ricerca del ritornello immediato. Alcuni momenti ricordano certe sfumature della canzone d’autore più intimista, ma senza mai trasformarsi in nostalgia artificiale. Interessante anche il modo in cui MaDai evita di dare risposte definitive. “Giura” non promette guarigioni improvvise. Cerca solo presenza. E questa probabilmente è la parte più vera del brano. C’è una linea emotiva molto coerente dall’inizio alla fine, anche se a tratti questa scelta rischia di rendere il pezzo troppo uniforme sul piano ritmico. Alcuni ascoltatori potrebbero desiderare una maggiore apertura nella parte finale, magari una spinta melodica più evidente. Però sarebbe stato forse un altro tipo di canzone. Qui invece tutto resta raccolto, quasi protetto. Il testo funziona bene proprio perché non cerca mai la frase ad effetto. Persino le immagini più forti arrivano in modo naturale. “Giura” è una canzone che va ascoltata senza fretta, magari lontano dal rumore continuo delle playlist veloci. Non colpisce per spettacolarità, ma per vicinanza emotiva. E a volte è molto più difficile riuscire a fare questo.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

