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Agrifish, Confeuro: “Ue passi subito da parole a fatti per tutela agricoltori”

DiMarco Montini

Mag 28, 2026

Agrifish, Confeuro: “Ue passi subito da parole a fatti per tutela agricoltori”

“Confeuro ha seguito con grande attenzione la sessione pubblica dell’Agrifish, svoltasi ieri a Bruxelles, e accoglie positivamente le dichiarazioni del Commissario europeo all’Agricoltura Hansen, che ha annunciato l’intenzione di garantire maggiore flessibilità e nuove risorse a sostegno del comparto agricolo europeo. In particolare, riteniamo importante la volontà di mobilitare 200 milioni di euro dalla riserva agricola, cifra che potrebbe essere ulteriormente rafforzata grazie all’intervento dell’autorità di bilancio, così come apprezziamo l’annuncio di un nuovo pacchetto Pac orientato a favorire liquidità, flessibilità nei pagamenti anticipati e sostegno all’efficienza della concimazione”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei. “Si tratta certamente di segnali incoraggianti e di dichiarazioni che vanno nella giusta direzione. Tuttavia, il sistema agricolo europeo, e in particolare quello italiano, non può più attendere: è necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti, traducendo gli impegni annunciati in misure concrete, immediate ed efficaci. I piccoli e medi agricoltori stanno affrontando una fase estremamente complessa, segnata da una congiuntura economica internazionale difficile e dalle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, che continua a provocare un forte incremento dei costi di produzione, dall’energia alle materie prime. La Ue – conclude Tiso – deve imprimere una decisa accelerazione alle politiche di sostegno al comparto primario, mettendo al centro tutela del reddito agricolo, competitività delle imprese e salvaguardia delle produzioni agroalimentari. Solo attraverso interventi tempestivi e strutturali sarà possibile garantire stabilità e futuro all’agricoltura continentale”.

Marco Montini

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