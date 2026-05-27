Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 29 maggio al 4 giugno 2026

Grandi maestri della fotografia, restauri d’eccellenza e aperture serali straordinarie arricchiscono l’offerta culturale capitolina dal 29 maggio al 4 giugno. Il programma delle iniziative promosse questa settimana da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali include infatti la nuova mostra su Robert Mapplethorpe al Museo dell’Ara Pacis, affiancata, per il ponte del 2 giugno, dalle aperture serali straordinarie del percorso multimediale L’Ara si rivela. Spazio anche ai capolavori ritrovati al Museo di Roma a Palazzo Braschi con un incontro del ciclo aMICi dedicato al restauro dello stendardo di San Francesco di Guido Reni, mentre si concludono le proiezioni legate alla mostra Lanterne magiche e proseguono le presentazioni della rassegna Libri al Museo, gli appuntamenti con le Passeggiate Romane e gli spettacoli astronomici al Planetario.

Apre al pubblico il 29 maggio, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, la mostra Robert Mapplethorpe. Le Forme della Bellezza. Terzo capitolo di un progetto che ha già toccato Venezia e Milano, l’esposizione dedicata al grande fotografo americano si arricchisce a Roma di una serie di contenuti inediti (fino al 4 ottobre 2026). A impreziosire l’offerta culturale del Museo, in occasione del ponte festivo, lunedì 1° e martedì 2 giugno (ore 21.00, 22.00 e 23.00, massimo 40 partecipanti a turno) grazie a un’apertura straordinaria sarà fruibile L’Ara si rivela. Attraverso un sistema di videomapping dinamico, i bassorilievi prendono vita seguendo il punto di osservazione dei visitatori, svelando dettagli e cromie che restituiscono la ricchezza originaria dell’opera. Il percorso si snoda sia intorno al recinto sia all’interno del monumento, accompagnato da una narrazione in cuffia (in italiano e in inglese) con musiche e suggestioni sonore. L’iniziativa si aggiunge alla consueta programmazione del fine settimana (ogni venerdì, sabato e domenica).

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, per il ciclo di presentazioni editoriali Libri al Museo, giovedì 4 giugno alle 16.30 i curatori Costanza Barbieri e Claudio Seccaroni presentano il catalogo della mostra Il non finito. Tra poetica e tecnica esecutiva (visitabile fino al 14 giugno ai Musei Capitolini). Il volume raccoglie i risultati delle indagini di diagnostica non invasiva effettuate su alcuni dipinti incompiuti della Pinacoteca Capitolina (da Jacopo Palma il Vecchio al Garofalo fino all’Anima beata di Guido Reni), rivelando i meccanismi progettuali nascosti dietro l’immagine. Oltre ai curatori, intervengono Ilaria Miarelli Mariani (Sovrintendenza Capitolina), Raffaella Morselli (Sapienza Università di Roma) e Fabio Bruni (Università degli Studi Roma Tre). Ingresso libero in Sala Tenerani fino a esaurimento posti.

Con una serie di visioni sul cinema britannico si chiude alla Casa del Cinema la rassegna legata alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis (fino al 6 settembre 2026 al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese). Venerdì 29 maggio (ore 17.30) sarà proiettato il film Another Year di Mike Leigh (2010), mentre giovedì 4 giugno (ore 17.30) chiude il ciclo la proiezione del film The Queen di Stephen Frears (2006).

Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione – si apre con le iniziative del ciclo Passeggiate Romane che domenica 31 maggio, alle 11.00, a partire dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, propone una passeggiata Sul Colle di Giano. Gianicolo 1873: dalla vocazione agricola allo sviluppo urbano. Tra antiche memorie e curiosità d’archivio, l’itinerario esplora il settore del territorio che si spinge verso l’antica Basilica di San Pancrazio.

Per il ciclo aMICi, giovedì 4 giugno alle 16.30, al Museo di Roma a Palazzo Braschi è in programma l’incontro Il Reni ritrovato. Lo stendardo di San Francesco e il suo restauro. L’appuntamento prevede la presentazione dello stendardo processionale realizzato da Guido Reni per la confraternita di Campagnano Romano, autentico capolavoro del classicismo barocco e testimonianza della profonda fede francescana del maestro seicentesco. Gravemente danneggiato in passato, lo stendardo viene restituito al pubblico dopo un lungo e accurato restauro coordinato da Antonio Iaccarino Idelson. L’opera, una tela di canapa dipinta a olio su tutte e due le facce, trova la sua definitiva collocazione nel rinnovato percorso espositivo del Museo, valorizzata da una struttura allestitiva che consente di ammirarne entrambe le superfici.

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli astronomici (fino al 31 maggio). Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 29 maggio alle 16.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 29 maggio alle 17.00; sabato 30 maggio alle 10.00 e alle 17.00; domenica 31 maggio alle 10.00); Ritorno alle stelle (venerdì 29 maggio alle 18.00; sabato 30 maggio alle 11.00; domenica 31 maggio alle 11.00 e alle 17.00); La notte stellata (sabato 30 maggio alle 16.00; domenica 31 maggio alle 12.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 30 maggio alle 18.00); Il cielo degli innamorati (domenica 31 maggio alle 18.00);

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 30 maggio (alle 12.00) torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti mentre domenica 31 maggio (alle 16.00) Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Accade tra le stelle.