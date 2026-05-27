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Sanità, AgenSalute media partner dei Sanidays 2026 dedicato a salute e innovazione

DiMarco Montini

Mag 27, 2026

Sanità, AgenSalute media partner dei Sanidays 2026 dedicato a salute e innovazione

“Si sono conclusi i Sanidays 2026, appuntamento – tenutosi dal 20 al 23 maggio scorso presso Industrie Fluviali a Ostiense, a Roma – che ha riunito professionisti della salute, istituzioni, esperti, aziende e operatori del settore sanitario in un’importante occasione di confronto sui temi della prevenzione, dell’innovazione e della cultura della salute. AgenSalute ha partecipato all’iniziativa in qualità di media partner, seguendo le giornate dell’evento e raccogliendo approfondimenti e contributi dei numerosi protagonisti presenti nel corso di questa seconda edizione. “Essere media partner dei Sanidays rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Fabio Rollo, editore della testata – perché significa sostenere un progetto capace di mettere al centro il valore della salute, della divulgazione e del dialogo tra tutti gli attori del sistema sanitario. Eventi come questo contribuiscono a creare consapevolezza e a promuovere una corretta cultura dell’informazione sanitaria”. AgenSalute desidera ringraziare gli organizzatori di SCAI Comunicazione per l’incredibile lavoro svolto e per l’opportunità di collaborazione, così come tutti gli speaker, i professionisti, gli ospiti e i partecipanti che hanno animato le diverse giornate della manifestazione con interventi, testimonianze e momenti di confronto di alto profilo. La partecipazione ai Sanidays conferma l’impegno quotidiano di AgenSalute nella diffusione di un’informazione puntuale e qualificata sui temi della salute e della sanità. Il quotidiano telematico, interamente dedicato ai temi di salute, sanità e medicina, rappresenta oggi uno spazio informativo rivolto a professionisti del settore, istituzioni, associazioni, aziende e cittadini interessati ad approfondire l’evoluzione del mondo sanitario con particolare attenzione agli ambiti pubblico, privato e istituzionale.

Marco Montini

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