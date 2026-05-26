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Sogliano Sonica celebra la sua quinta edizione: tra il rock degli Skunk Anansie e le nuove visioni della scena italiana

DiMarco Vittoria

Mag 26, 2026

Due serate, una piazza e mondi musicali lontanissimi che si incontrano nel cuore della Romagna. SOGLIANO SONICA FESTIVAL torna il 22 e 23 luglio 2026 per la sua quinta edizione, confermando la volontà di costruire un festival capace di unire grandi nomi internazionali e nuovi linguaggi contemporanei. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Retropop Live con il patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone, si svolgerà ancora una volta nella cornice di Piazza Matteotti.

Ad accendere la prima serata saranno gli Skunk Anansie, storica formazione britannica guidata da Skin, da oltre trent’anni simbolo di un rock alternativo viscerale e politicamente consapevole. Quella romagnola sarà l’unica data in Emilia-Romagna del tour estivo della band, tornata recentemente sulle scene con un nuovo lavoro discografico pubblicato lo scorso maggio.

Biglietti disponibili su: Ticketone | Ticketmaster | Vivaticket

La giornata del 23 luglio sarà invece dedicata a due artisti che rappresentano sensibilità differenti della nuova musica italiana. faccianuvola porterà sul palco la scrittura fragile e digitale del suo universo hyperpop, mentre Fresh Mula attraverserà hip hop, jazz e influenze afro dentro una dimensione sonora internazionale e identitaria.

Biglietti disponibili su: Ticketone

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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