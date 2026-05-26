Al via la 34esima edizione di “Ambiente Lavoro”, salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Apre oggi, 26 maggio, la 36esima edizione di Ambiente Lavoro, Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si svolgerà a BolognaFiere (26-28 maggio).

Ambiente Lavoro è il luogo del confronto e dell’aggiornamento tra i professionisti di salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità e da sempre si impegna per l’affermazione di una nuova cultura della sicurezza e della prevenzione. Il convegno inaugurale, La tutela della salute nei luoghi di lavoro e il valore strategico della formazione alla luce dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025” (26 maggio, dalle ore 9 alle 13:30), in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, AUSL di Modena e INAIL, parte proprio dall’impianto del Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che valorizza da un lato il ruolo della formazione perché sia più strutturata, omogenea, aggiornata e coerente con i reali contesti lavorativi, e dall’altro quello dei soggetti formatori, la qualità dei contenuti, le metodologie didattiche e la verifica dell’efficacia degli interventi formativi. Ambiente Lavoro dedica infatti una grande attenzione dalla formazione: l’edizione che sta per aprire conta ad oggi 350 convegni rivolti ad addetti ai lavori e oltre 1000 relatori coinvolti, per un tale di circa 1100 ore di formazione.

Tra le novità dell’edizione 2026 è rilevante NEXT, l’inedito laboratorio di idee che costituisce il think tank della manifestazione, un comitato di indirizzo dinamico e qualificato in cui esperti e professionisti HSE possano incontrarsi, scambiare esperienze concrete, discutere casi reali e aggiornarsi sulle evoluzioni normative, tecniche e organizzative del settore, sia nei giorni di manifestazione che al di fuori, nel corso di iniziative satellite, sui canali digitali e durante tutto l’anno. Nello stesso contesto, Ambiente Lavoro inaugura WHAT’S NEXT, uno spazio esclusivo, al Padiglione 21, dedicato al confronto e alla narrazione delle nuove frontiere della sicurezza e del benessere occupazionale. È qui che, previa prenotazione, chi ha un progetto innovativo, una best practice sulla sicurezza o una visione originale sul what’s next del proprio settore, potrà esporla in uno slot di circa 20 minuti. Questo progetto è curato e gestito da Allegra Guardi, l’ideatrice del Metodo VALORE®. Infine, con il contributo di NEXT, gli inediti NEXT Excellence Awards che intendono valorizzare progettualità innovative per la promozione di buone pratiche per la salute, la sicurezza e la sostenibilità all’interno dei luoghi di lavoro. Due le categorie dei premi: salute e sicurezza, sostenibilità. I progetti verranno selezionati e premiati da una giuria di professionisti della sicurezza. L’iniziativa culminerà nella Cerimonia di premiazione, in programma martedì 26 maggio 2026 in occasione del Cocktail di Gala di Ambiente Lavoro.

Saranno molti i temi trattati in questa edizione: nuove tecnologie e nuovi modelli di formazione, protezione personale e dispositivi di sicurezza intelligenti, sostenibilità e cambio climatico, prevenzione, salute e benessere sui luoghi di lavoro. Ma l’edizione che inaugura domani ha voluto esprimere un impegno davvero significativo nei confronti di approccio alla formazione e alla sicurezza anche oltre i binari più tradizionali e intercettando il ruolo svolto da arte e spettacolo. Tra gli appuntamenti più attesi, il 26 maggio nella Sala Verdi del Padiglione 21, nell’ambito dell’incontro “Dal near miss al miglioramento continuo – Esperienze di raccolta analisi e realizzazione dei piani di miglioramento” in programma dalle 14 alle 17, sarà protagonista Pasquale Sgrò, autore del romanzo L’altro ispettore – Vietato pensare edito da Corbaccio. Dottore in chimica ed ex ispettore del lavoro, Sgrò ha trascorso decenni entrando quotidianamente in fabbriche e cantieri del Centro Italia. Oggi trasferisce quell’esperienza tecnica nella narrativa, affrontando con forza il tema delle morti sul lavoro. Dal suo romanzo è nata l’omonima serie tv in onda in prima serata su Rai 1, la prima fiction italiana a mettere realmente al centro la sicurezza sul lavoro. Durante l’evento è previsto anche un firmacopie con l’autore.