A Casa dei Carraresi gli studenti dell’ISS Giorgi Fermi di Treviso presentano un progetto di gestione automatizzata di una sala museale

Mercoledì 3 giugno, alle ore 15.30 verrà presentato a Casa dei Carraresi il “Progetto di soluzione automatizzata per il controllo accessi e gestione ambientale di una sala museale adibita a pinacoteca”, realizzato dalla classe V sez. BMT indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica curvatura elettrico-elettronica con la guida del prof. Stefano Vicedomini. La presentazione vedrà la presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Giuliana Milana.

Nell’ambito del percorso didattico, la classe ha sviluppato un’Unità Didattica di Apprendimento orientata all’acquisizione di competenze specifiche dell’area di Automazione e di Domotica. Il progetto ha coinvolto 14 studenti nello studio e realizzazione di una soluzione automatizzata per il Controllo Accessi e Gestione Ambientale (luminosità, umidità e temperatura) di una sala museale adibita a pinacoteca.

Da una virtuale commessa cliente e dalle relative specifiche gli studenti, guidati dal docente, hanno analizzato e ricercato la miglior soluzione possibile in relazione anche al budget finanziario previsto.

La scelta finale ha determinato l’utilizzo della piattaforma Arduino per lo sviluppo dell’automazione. Gli studenti si sono suddivisi in gruppi operativi per gestire i diversi aspetti legati alla produzione: Analisi e Coordinamento, Sviluppo Software, Acquisti e Costi, Hardware e Interfacce, Installazione e Prototipazione, Documentazione e Manualistica.

I diversi Teams hanno realizzato il lavoro in sinergia tra loro, sviluppando le competenze di collaborazione fra pari (peer-tutoring) e di condivisione (team working). Il prodotto finale è costituito da un plastico, realizzato in economia, perfettamente funzionante che consente di controllare gli accessi (ingressi e uscite) tramite barriera mobile e bloccare gli ingressi una volta raggiunto il limite di capienza indicato riattivando l’accesso all’uscita di almeno un visitatore, di rilevare la temperatura e il livello di umidità relativa provvedendo a mantenere il valore impostato agendo su ventilazione e/o climatizzazione, di misurare la luminosità ambientale regolando l’illuminazione artificiale. Tutti i parametri sono modificabili tramite una app appositamente progettata e sviluppata che consente anche la chiusura immediata degli accessi in caso di necessità. L’operatività risulta facilitata dal Manuale Utente redatto anche in lingua inglese.