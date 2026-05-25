Notte dei musei di Roma 2026: 80.000 presenze in tutta la città

Grande risposta di pubblico per la XVI edizione della manifestazione capitolina. Tra i momenti più applauditi della serata, l’esibizione pianoforte e voce di Ditonellapiaga al Museo dell’Ara Pacis.

Grande entusiasmo nella Capitale per la sedicesima edizione della Notte dei Musei di Roma, che la notte di sabato 23 maggio ha trasformato i Musei Civici e molti altri luoghi della cultura in spazi di festa e condivisione. La manifestazione si chiude registrando circa 80.000 presenze, un dato che consolida la tendenza di crescita costante delle ultime edizioni: 78mila presenze nel 2025 e 73milanel 2024.

“È una risposta entusiasta quella delle romane e dei romani alla sedicesima edizione della Notte dei Musei: 80mila presenze complessive, in crescita rispetto allo scorso anno e all’anno precedente. E non è solo frutto del numero di appuntamenti, che è aumentato: i musei civici, da soli, hanno registrato 50mila visitatori. Alle cittadine e ai cittadini la cultura arriva, tocca il cuore, in una sola parola: emoziona. A dimostrarlo i dati dei musei Capitolini, in costante crescita negli ultimi mesi. Tutti gli altri appuntamenti nei luoghi culturali della città hanno raccolto adesioni entusiaste, un segnale di come la cultura sia diventata, di questi tempi, ancora di più una forma di pensiero critico, di grazia, di vita” dichiara l’Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.

Fin dall’apertura delle ore 20.00, il pubblico ha dimostrato grande partecipazione, affollando gli oltre 70 spazi espositivi e siti culturali della città in maniera costante per tutta la serata. Luoghi della cultura che, a fronte di questa grande partecipazione, hanno risposto in maniera eccellente consentendo uno svolgimento regolare e ordinato fino alla chiusura delle 2.00 del mattino. Ampia anche la partecipazione del pubblico più giovane che è stato attratto dal ricco palinsesto di eventi e intrattenimento diffuso in tutta la città.

Ottime performance si registrano per il sistema dei Musei Civici di Roma Capitale, capaci di catalizzare da soli un’affluenza complessiva di circa 50.000 visitatori. Tra le mete più ambite spiccano i Musei Capitolini e il Campidoglio con circa 8.000 presenze, il Museo di Roma a Palazzo Braschi con circa 7.000. Fortissimo interesse anche per i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali con circa 3.500 visitatori e per il Museo dell’Ara Pacis, che ha accolto circa 3.000 persone.

Proprio al Museo dell’Ara Pacis si è concentrata l’attenzione per l’evento di punta di questa sedicesima edizione: l’atteso live solo voce e piano di Ditonellapiaga. La cantautrice ha proposto al pubblico alcuni dei suoi brani più celebri rivisitati in una versione intima e acustica: dai recenti “Sì lo so” e “Hollywood”, passando a successi come “Chimica”, “Spreco di potenziale” o “Repito”, tratti dall’album Camouflage. Una performance di grande intensità, chiusa con l’esecuzione emozionante e l’energia profonda di “Che fastidio!”

Non solo nei Musei Civici, la serata ha vissuto numerosi momenti significativi anche negli altri spazi culturali della città che hanno aderito all’iniziativa. Riprova di tale entusiasmo sono, anche qui, i dati di afflusso fatti registrare da alcuni luoghi della vita culturale cittadina come il Polo Museale della Sapienza Università di Roma con oltre 8.000 presenze e il Palazzo Esposizioni Roma, raggiunto da circa 2.500 persone.