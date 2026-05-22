Chi è Mr. Pretty: dal percorso nella scena elettronica al nuovo singolo “Endless Summer”

Il DJ e producer italiano continua la sua evoluzione artistica con una release che unisce emozione, dance ed elettronica contemporanea
Dietro il nome Mr. Pretty si nasconde il percorso artistico di Davide Graziosi, DJ e producer italiano attivo nella scena elettronica con una ricerca musicale in continua evoluzione. Il nuovo capitolo di questo viaggio si chiama “Endless Summer”, singolo disponibile dal 22 maggio su piattaforme digitali e radio.
La carriera dell’artista prende forma molto presto. Dopo gli esordi giovanissimi, arriva nel 2016 il debutto ufficiale con l’EP Feelings, primo tassello di un percorso destinato a esplorare differenti linguaggi della musica elettronica.
Negli anni successivi, Mr. Pretty attraversa sonorità dance, influenze psy trance ed elementi electro house, costruendo un’identità musicale capace di cambiare senza perdere coerenza.
Un’evoluzione che si riflette anche nel nuovo singolo Endless Summer. Il brano rappresenta infatti una sintesi tra esperienza produttiva, sensibilità melodica e attenzione alla dimensione emozionale.
L’idea alla base della release è quella di trasformare il ricordo dell’estate in un’esperienza sonora immersiva: una combinazione di energia, nostalgia e vibrazione elettronica.
Parallelamente alla produzione musicale, l’artista porta avanti una costante attività live iniziata nel 2011, consolidando la propria presenza nel circuito della nightlife romana anche grazie al percorso formativo maturato presso AID Roma.
Con Endless Summer, Mr. Pretty conferma quindi la volontà di ampliare il proprio linguaggio musicale, puntando su una proposta elettronica contemporanea capace di dialogare con club culture, radio e piattaforme streaming.