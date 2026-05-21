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I Crispi nella spedizione dei Mille – Sabato 23 maggio al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

DiAgata Giuliano

Mag 21, 2026

Sabato 23 maggio, alle ore 16.00, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina verrà presentato il volume “I Crispi nella spedizione dei Mille” di Guido Palamenghi Crispi, discendente del garibaldino e futuro Ministro del Regno d’Italia Francesco Crispi. Alla Spedizione dei Mille parteciparono molti congiunti, padri e figli e fratelli, ma solo una fu la coppia che affrontò insieme quella straordinaria l’avventura: i coniugi Crispi.

Il ruolo cruciale della autorevole coppia nelle vicende della Spedizione dei Mille sarà rievocato attraverso le parole e i documenti di prima mano del discendente Guido Palamenghi Crispi. Francesco Crispi fu attivissimo nella preparazione della spedizione e successivamente sarà Segretario di Stato della Dittatura di Garibaldi, mentre Rosalie Montmasson – la sola donna ad imbarcarsi a Quarto – già trait d’union tra Genova, Sicilia ed esuli a Malta, sarà infermiera intrepida sui campi di battaglia, guadagnandosi l’appellativo di “angelo di Calatafimi” per l’eroismo incurante dei pericoli con cui soccorse i feriti durante i combattimenti. La rievocazione di una pagina straordinaria in cui la grande Storia si fonde con la storia personale di due eroi del Risorgimento. L’ incontro, organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, è curato da Mara Minasi, con Agostino Bistarelli, Francesco Bonini e Guido Palamenghi Crispi.

Agata Giuliano

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