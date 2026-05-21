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Giornata Api, Confeuro: “Termometro del benessere pianeta. Tutelare biodiversità”

DiMarco Montini

Mag 21, 2026

Giornata Api, Confeuro: “Termometro del benessere pianeta. Tutelare biodiversità”

“Le api rappresentano il vero termometro del benessere del pianeta. La loro presenza, infatti, è strettamente collegata alla salute degli ecosistemi, alla qualità dell’ambiente e alla tutela della biodiversità. Purtroppo, negli ultimi anni, il cambiamento climatico e l’utilizzo eccessivo di fitofarmaci nelle produzioni agricole hanno determinato una grave moria di alveari, un segnale d’allarme che Confeuro denuncia da tempo con grande preoccupazione”. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei, richiama l’attenzione sull’importanza cruciale di questi insetti per l’equilibrio ambientale e per il futuro dell’agricoltura. “È necessario accelerare il percorso verso modelli agricoli sempre più sostenibili e innovativi, puntando con decisione sull’agroecologia e su pratiche produttive rispettose dell’ambiente e degli impollinatori. Allo stesso tempo, occorre rafforzare le misure di controllo e prevenzione rispetto alla diffusione di specie invasive, come la vespa asiatica, che rappresentano una minaccia concreta per le api e per l’intero ecosistema. Dobbiamo ricordare che le api, attraverso il loro prezioso lavoro di impollinazione, contribuiscono in maniera determinante alla ricchezza e alla bellezza della biodiversità del nostro Paese, oltre a garantire la qualità e la varietà delle produzioni agricole. Per questo motivo è indispensabile adottare strategie sempre più ambiziose ed efficaci per la loro tutela, nella consapevolezza che difendere le api significa proteggere il nostro futuro, quello della agricoltura e delle prossime generazioni”.

Marco Montini

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