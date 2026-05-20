Riello UPS annuncia la sponsorizzazione del Team Andretti in IndyCar

Riello UPS è lieta di annunciare una nuova e prestigiosa collaborazione nel mondo del motorsport: la sponsorizzazione del Team Andretti nel Campionato NTT IndyCar Series, una delle competizioni motoristiche più iconiche e competitive a livello globale seguita da decine di milioni di spettatori. In virtù di questo accordo, il logo di Riello UPS sarà visibile sulla tuta e sulla livrea anteriore della vettura numero 28 di Marcus Ericsson già a partire dalla gara di Long Beach.

L’impegno di Riello UPS a fianco di un partner di primo piano come il Team Andretti si inserisce nel contesto dell’NTT IndyCar Series. Si tratta di una delle competizioni più seguite e tecnologicamente avanzate al mondo, con una formula che impone a team e costruttori una continua spinta verso l’innovazione. Questa collaborazione punta a rafforzare visibilità, posizionamento e autorevolezza del brand su scala internazionale.

Il Nord America rappresenta un’area sempre più strategica per Riello UPS, dove l’azienda registra una crescita costante delle proprie quote di mercato e continua ad investire nello sviluppo di soluzioni dedicate. Questo impegno si concentra in particolare su settori chiave come data center, healthcare, edge computing e industrie ad alta intensità energetica. Presente negli Stati Uniti già dal 2016 con la filiale di Cincinnati, punto di riferimento per i servizi locali (vendita, installazione e messa in servizio, assistenza post vendita e gestione del magazzino di prodotti finiti e parti di ricambio), Riello UPS ha ulteriormente rafforzato la propria presenza nel 2025 con l’acquisizione di Santa Fe Power Solutions. Un’operazione strategica che porta con sé asset di grande valore, tra cui una consolidata esperienza nei sistemi di sicurezza aeroportuale, un team tecnico altamente qualificato e una copertura capillare e reattiva su tutto il territorio statunitense per le soluzioni di critical power protection.

“Il mondo IndyCar e il Team Andretti incarnano perfettamente i valori di eccellenza e innovazione che guidano anche Riello UPS. Le comuni origini italiane, di cui il fondatore Mario Andretti è da sempre molto orgoglioso, rafforzano ulteriormente questo legame. Questa partnership rappresenta una leva strategica per accrescere visibilità e autorevolezza in un mercato chiave per dimensioni e potenzialità, dove Riello UPS ha registrato un incremento del 200% nel periodo 2023–2025, con previsioni per il 2026 che indicano un’ulteriore crescita del 30%.”, ha affermato Roberto Facci, Sales Director di Riello UPS.