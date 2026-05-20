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Nuove opportunità al teatro della quattordicesima di Milano

DiAgata Giuliano

Mag 20, 2026

Il Teatro della Quattordicesima di Milano lancia due importanti iniziative dedicate allo spettacolo dal vivo. Si parte con la prima edizione della “Milano Dance Week 2026” (21-27 settembre 2026), un festival volto a celebrare la danza attraverso due sezioni: Main Program per produzioni lunghe e Vetrina Coreografica per lavori brevi, con candidature entro il 15 giugno 2026.

Segue la seconda edizione della rassegna teatrale “Quartieri in Scena 2026-27”, che si svilupperà ogni ultimo martedì del mese a partire da settembre. Quest’ultima open call, aperta a spettacoli di ogni genere e lingua della durata tra i 50 e i 120 minuti, scadrà il 14 luglio 2026.

Entrambi i bandi offrono visibilità e supporto tecnico in una prestigiosa cornice milanese.

Agata Giuliano

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