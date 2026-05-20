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Il Questore di Roma consegna 13 premi al personale del servizio assistenza della Polizia di Stato

DiAgata Giuliano

Mag 20, 2026

Questa mattina, in via San Vitale, il Questore di Roma ha consegnato 13 premi in denaro al personale in servizio presso il Servizio Assistenza della Polizia di Stato, quale attestazione di riconoscimento per la dedizione, la sensibilità professionale e l’impegno quotidianamente profuso nell’attività di sostegno e vicinanza al personale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

 Il riconoscimento è stato attribuito per la particolare opera di assistenza morale, sociale ed amministrativa garantita ai colleghi ed alle loro famiglie, svolta con spirito di servizio, discrezione e profondo senso umano in favore del personale della Polizia di Stato impegnato ad affrontare situazioni di difficoltà o fragilità.

 I premi sono stati conferiti ad 11 appartenenti alla Polizia di Stato e a 2 appartenenti al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, tutti in servizio presso il medesimo ufficio, che quotidianamente rappresenta un presidio silenzioso ma fondamentale di ascolto, supporto e prossimità all’interno dell’Amministrazione.

 Nel corso dell’incontro, il Questore ha espresso parole di apprezzamento per un’attività spesso svolta lontano dai riflettori, ma essenziale per rafforzare il senso di comunità, coesione e vicinanza umana che caratterizza la Polizia di Stato, sottolineando come il “prendersi cura” delle persone rappresenti uno dei valori più autentici del nostro “esserci sempre”.

Agata Giuliano

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