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Antonello Lombari pubblica 

DiMarco Vittoria

Mag 20, 2026 #comunicato stampa, #editoria, #news

la silloge “Bagliori inversi”

Tra rigore giornalistico e smisurata passione

Ci sono libri che nascono da un’urgenza espressiva e altri da una lunga sedimentazione interiore. “Bagliori inversi”, la nuova opera poetica di Antonello Lombari, appartiene a entrambe le dimensioni: è il frutto di una vita osservata con il rigore del cronista e restituita con la passione di chi sa ascoltare le vibrazioni più profonde dell’esistenza. Il titolo stesso, “Bagliori inversi”, suggerisce una prospettiva inedita: una luce che rischiara le zone d’ombra della memoria e del dolore, trasfigurandole in slancio e apertura. Nulla si perde davvero nella poetica di Lombari: ogni esperienza, trasformandosi, diviene una nuova possibilità. È una generosità di visione che riflette il legame profondo dell’autore con le proprie radici, in particolare con quel “calore avvolgente” di Pietragalla (PZ), luogo dell’anima e fonte di ispirazione costante.

Giornalista professionista di lungo corso, Antonello Lombari svela al pubblico la sua anima più intima attraverso una raccolta che la giornalista e autrice Elenia Marchetto definisce come “un contenitore di vita, dolcezza e cultura”. Dietro la disciplina del professionista, formatosi alla Scuola Superiore di Giornalismo e oggi direttore di testate come “Teleradiostudioweb notizie”, emerge una sensibilità rara che trova nella poesia il suo spazio d’elezione.

Questo nuovo capitolo autoriale ha trovato la sua consacrazione ufficiale al Salone Internazionale del Libro di Torino, tenutosi dal 14 al 18 maggio, presso lo spazio espositivo della casa editrice Kimerik. L’esperienza è stata un fine successo mediatico per l’autore e un’occasione importante per i lettori che hanno avuto modo di incontrare lo scrittore che ha saputo fondere l’accuratezza dell’informazione con la lirica pura, trasformando l’osservazione della realtà in un’indagine sull’anima.

Acquista il libro

https://www.kimerik.it/libro/5654/bagliori-inversi-antonello-lombari

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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