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Comunali a Mantova, tutto pronto per l’aperitivo social di Stefania Corbellani 

DiMarco Montini

Mag 19, 2026

Comunali a Mantova, tutto pronto per l’aperitivo social di Stefania Corbellani 

Si terrà questo giovedì 21 maggio, alle ore 18:00, presso lo SpazioTe (Viale Te 17, Mantova), l’evento “Aperitivo Social”, un appuntamento di dibattito e networking organizzato da Stefania Corbellani, candidata al consiglio comunale di Mantova per Forza Italia. L’incontro unisce il piacere della convivialità al confronto su tematiche di stretta attualità legate al mondo digitale, alla comunicazione e alla comunità locale. L’iniziativa rispecchia il costante percorso di Stefania Corbellani, da anni radicata e attiva sul territorio mantovano sia attraverso una lunga esperienza nel settore del volontariato, sia nel ruolo di Amministratore di Sostegno a tutela dei più fragili, e oggi fortemente impegnata in prima persona in politica. Il dibattito, che vedrà la partecipazione del Candidato Sindaco Dott. Raffaele Zancuoghi, si articolerà attraverso i seguenti interventi:

Dott. Raffaele Zancuoghi (Candidato Sindaco)

Dott.ssa Stefania Corbellani (Candidata consigliere FI e organizzatrice dell’evento)

Dott.ssa Silvia Marengo (Formatrice in comunicazione)

I panel della serata, moderati dall’Avvocato Valentina Fasciani, toccheranno i seguenti temi:

“Il paradosso della connessione. Siamo più vicini o solo più ‘visibili’?”

“Social & Autenticità. L’arte di convincere senza parlare”

“Oltre il Like. Rimettersi in gioco tra sport, socialità e territorio”

Al termine degli interventi seguirà un aperitivo con i relatori, un’occasione informale aperta alla cittadinanza per dialogare, fare rete e approfondire i temi trattati.

Marco Montini

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