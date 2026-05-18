Lavoro, Tiso(Accademia IC): “IA un rischio? Mettere al primo posto tutela della persona”

“Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è passata da tecnologia emergente a protagonista assoluta del dibattito globale. Dalle aziende alle scuole, fino alla vita quotidiana, i sistemi basati su AI stanno trasformando profondamente il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e prendiamo decisioni. Ma questa evoluzione rappresenta davvero un progresso senza precedenti o nasconde rischi concreti per il futuro del lavoro? L’adozione dell’intelligenza artificiale è cresciuta a ritmi rapidissimi. Sempre più aziende utilizzano algoritmi per automatizzare processi, analizzare dati e migliorare l’efficienza. Settori come la finanza, la sanità, il marketing e la logistica sono già profondamente influenzati da queste tecnologie. In particolare, strumenti di generazione automatica di testi, immagini e codice stanno cambiando il concetto stesso di produttività, permettendo di svolgere in pochi minuti attività che prima richiedevano ore o giorni. Il tema più discusso riguarda proprio l’occupazione. Da un lato, l’intelligenza artificiale promette di eliminare lavori ripetitivi e poco qualificati, migliorando la qualità della vita lavorativa. Dall’altro, cresce la paura di una sostituzione massiccia di posti di lavoro. Uno degli aspetti più critici è il cosiddetto “skill gap”. Le aziende cercano sempre più profili tecnologici avanzati, mentre una parte significativa della forza lavoro non possiede le competenze richieste. Questo rischia di ampliare le disuguaglianze sociali ed economiche, creando una divisione tra chi è in grado di sfruttare l’AI e chi ne subisce le conseguenze. Oltre all’impatto economico, l’intelligenza artificiale solleva anche importanti questioni etiche. Chi è responsabile delle decisioni prese da un algoritmo? Come evitare discriminazioni nei sistemi automatizzati? E come proteggere la privacy degli utenti? Molti governi stanno lavorando a normative per regolamentare l’uso dell’AI, cercando un equilibrio tra innovazione e tutela dei cittadini. Tuttavia, la velocità dello sviluppo tecnologico rende difficile stare al passo. Ed è proprio qui il nodo: gran parte del futuro della intelligenza artificiale nel lavoro dipenderà dalla capacità dei governi di disciplinarla, mettendo al primo posto la tutela della persona e delle sue competenze professionali”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca