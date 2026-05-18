Casina di Raffaello, attività per bambini in occasione del 93° Concorso ippico Piazza di Siena a Villa Borghese

In occasione dello svolgimento a Villa Borghese del 93° Concorso ippico di Piazza di Siena (27-31 maggio), si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e Casina di Raffaello che in questo periodo ospiterà i cavalieri delle gare Internazionali e la gestione organizzativa del concorso.

Nel fine settimana di sabato 23 e 30 maggio e domenica 24 e 31 maggio le attività laboratoriali per i bambini si svolgeranno quindi all’esterno dell’edificio di Casina, in una struttura messa a disposizione dalla stessa FISE presso l’Area Kids della manifestazione. Per l’occasione verranno proposti una serie di attività durante le quali le bambine e i bambini dai 2 agli 11 anni compiuti potranno divertirsi con laboratori didattici dedicati alla scoperta della natura, delle sue forme, dei suoi materiali e dei suoi colori, con nuove esperienze legate ad artisti e autori come Henri Matisse e Hervè Tullet. Il programma è arricchito inoltre da letture animate in italiano di classici della letteratura per l’infanzia, con autori quali Elisa Géhin ed Eric Carle. I laboratori hanno una durata di 50 minuti circa, le letture animate di 30 minuti. Il costo di ciascun laboratorio è di 8€ a bambino, gratuito per l’adulto accompagnatore se previsto. Il costo delle letture è di 6€ a partecipante, sia per i bambini che per l’adulto accompagnatore. Per i disabili e accompagnatori è prevista la gratuità. La prenotazione alle attivitàe il relativo pagamento online sono obbligatori telefonandoal contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). Info e dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it e sulle relative pagine social.

PROGRAMMA

Sabato 23 e 30, domenica 24 e 31 maggio 2026

Fiorilandia – Laboratorio

Un’avventura tra colori e fantasia ispirata al libro Fiori di Hervé Tullet, un laboratorio pensato per bambini insieme ai loro genitori, dove il gioco e l’arte si intrecciano per scoprire il meraviglioso mondo dei fiori. Attraverso attività ludiche e creative, i piccoli esploratori potranno conoscere fiori diversi e sperimentare modi originali per disegnarli.

Età: bambine/i di 2 – 4 anni con accompagnatore

Quando: 23, 24, 30 e 31 maggio ore 10.15

Durata: 50 minuti

Partecipanti: massimo 6 bambine/i e 6 adulti accompagnatori

Costo: 8 euro a bambino/a, gratuità per disabili

La natura si fa arte: palette di foglie e colori – Laboratorio

La natura è un arcobaleno di colori che cambia in ogni stagione e luogo! In questo laboratorio bambine e bambini prenderanno ispirazione dai colori di foglie, pietre e legnetti e, mescolando i colori, creeranno una palette cromatica delle sfumature della natura. Il risultato sarà una mappa personale della magnifica Villa che ci ospita!

Età: bambine/i di 4 – 6 anni

Quando: 23, 24, 30 e 31 maggio ore 11.30

Durata: 50 minuti

Partecipanti: massimo 12 bambine/i

Costo: 8 euro a bambino/a, gratuità per disabili

C’era tante volte una foresta di Elisa Géhin- Lettura animata

Tra alberi, uccelli, corone e cappelli, capiamo insieme che le persone che incontriamo ci cambiano, a volte ci arricchiscono altre no, ma non ci stravolgono mai! Allora giochiamo con gli strumenti dell’arte per scoprire la nostra meravigliosa unicità.

Età: bambine/i di 6 – 11 anni

Quando: 23, 24, 30 e 31 maggio ore 12.30

Durata: 30 minuti

Partecipanti: massimo 10 bambine/i

Costo: 6 euro bambina/o, gratuità per disabili

Un giardino colorato – Laboratorio

Un laboratorio creativo ispirato al libro Il giardino di Matisse. Attraverso carta colorata, forbici e tanta fantasia, i piccoli artisti creeranno opere ispirate alla natura, proprio come faceva Matisse con i suoi celebri collage creati “disegnando con le forbici”. Un’esperienza giocosa e coinvolgente per sperimentare forme, colori e libertà espressiva.

Età: bambine/i di 6 – 11 anni

Quando: 23, 24, 30 e 31 maggio ore 15.00

Durata: 50 minuti

Partecipanti: massimo 14 bambine/i

Costo: 8 euro bambina/o, gratuità per disabili

Il piccolo seme di Eric Carle – Lettura animata in italiano

Il viaggio di un piccolo seme tra difficoltà e imprevisti ci condurrà a un finale sorprendente. Con il nostro corpo ci faremo trascinare dal vento, bagnare dalla pioggia e riscaldare dal sole.. quale fiore spunterà?

Età: bambine/i di 3 – 6 anni con adulto accompagnatore

Quando: 23, 24, 30 e 31 maggio ore 16.30

Durata: 30 minuti

Partecipanti: massimo 8 bambine/i e 8 adulti accompagnatori

Costo: 6 euro a bambino/a, gratuità per disabili