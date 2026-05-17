Salone Internazionale del Libro di Torino, Irene Antonucci presenta il suo libro “L’universo spiegato a un bambino”

Torino – Attrice, regista, autrice e formatrice, Irene Antonucci – presente al Salone Internazionale del Libro di Torino – continua a far parlare di sé con la sua ultima fatica “L’universo spiegato a un bambino”, frutto di percorso artistico e professionale che intreccia comunicazione, crescita personale e impegno culturale.



Durante la presentazione del libro, l’attrice darà voce a un fil rouge tra arte, formazione e responsabilità sociale, ponendosi come obiettivo la creazione di connessioni autentiche e di un cambiamento consapevole.

Pubblicato da Denigris Editore e disponibile in pre-order con uscita ufficiale prevista per il 28 maggio 2026, il volume è già ordinabile e sarà distribuito nelle principali catene librarie italiane, tra cui Feltrinelli, Mondadori e Giunti Editore. La prefazione è firmata da Pino Strabioli, autore, regista e noto volto Rai, attento ai linguaggi della narrazione contemporanea.

Il libro di Irene Antonucci si configura come un compendio altamente poetico e riflessivo che – con uno stile conciso – riesce a parlare a tutte le generazioni, consegnando con piglio critico una visione limpida di uno spaccato di realtà autentica.

Parimenti a tutta la sua attività artistica, Antonucci vuole trasmettere un invito all’importanza della connessione umana per un dialogo intimo ed espressivo con il proprio io interiore.

Inoltre, porta avanti un attivo impegno culturale attraverso l’associazione Cultura del Spirito Libero, volta alla promozione di iniziative, incontri e progetti legati alla crescita personale, alla consapevolezza e alla diffusione della cultura.