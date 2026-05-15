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Gdo, Confeuro: “Garantire equa distribuzione. Trasparenza su etichettatura”

DiMarco Montini

Mag 15, 2026

Gdo, Confeuro: “Garantire equa distribuzione. Trasparenza su etichettatura”

“Confeuro esprime apprezzamento per l’incontro promosso dai Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con i rappresentanti delle principali sigle della Grande Distribuzione Organizzata, finalizzato ad aumentare la trasparenza nella dinamica dei prezzi e a prevenire e contrastare eventuali fenomeni speculativi all’interno della filiera agroalimentare, anche alla luce delle attuali tensioni belliche e geopolitiche internazionali”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei. “Si tratta di un primo passo importante – prosegue Tiso – che tuttavia non può e non deve restare isolato. È necessario infatti avviare un percorso strutturale e condiviso capace di garantire il pieno rispetto del principio di equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera agroalimentare, tutelando in particolare il ruolo e la sostenibilità economica dei piccoli e medi produttori agricoli. Come Confeuro – aggiunge il presidente nazionale Tiso – riteniamo fondamentale introdurre nuove forme di trasparenza a beneficio dei consumatori e degli stessi agricoltori. Per questo proponiamo l’inserimento nelle etichette dei prodotti della percentuale del prezzo finale pagato dal consumatore che viene effettivamente riconosciuta al produttore agricolo. Sarebbe una misura di grande civiltà economica e trasparenza, capace di rendere più consapevoli i cittadini e di valorizzare concretamente il lavoro delle imprese agricole. Occorre rafforzare il legame di fiducia tra produzione e consumo, promuovendo modelli di mercato più equi, sostenibili e rispettosi del lavoro agricolo, vero presidio economico e sociale dei territori”, conclude Tiso.

Marco Montini

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