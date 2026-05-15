Esame di Stato Avvocato, Maritato e Melillo: “Pieno sostegno al Viceministro Sisto. Servono regole certe e attenzione concreta ai praticanti”

Il Presidente Nazionale di Assotutela, Michel Emi Maritato, e il Segretario Regionale Assotutela Campania, Antonio Melillo – nonché Presidente della Commissione Centrale Esame Avvocato 2025/2026 del Ministero della Giustizia – esprimono pieno sostegno all’azione del Viceministro della Giustizia con delega alle professioni, Francesco Paolo Sisto, in merito all’organizzazione dei prossimi esami di abilitazione alla professione forense.

Le parole del Viceministro Sisto, che ha assicurato “attenzione e massimo impegno del Ministero” per consentire l’espletamento delle prove “nelle migliori condizioni possibili”, rappresentano un importante segnale di attenzione istituzionale verso migliaia di giovani praticanti che attendono con chiarezza e tempestività le modalità di svolgimento della prossima sessione d’esame.

«Accogliamo con favore l’impegno assunto dal Viceministro Sisto – dichiarano Michel Emi Maritato e Antonio Melillo – poiché in una fase così delicata per il futuro della professione forense è indispensabile garantire certezza delle regole, serietà organizzativa e piena conoscenza preventiva dei criteri di svolgimento delle prove».Maritato e Melillo esprimono altresì apprezzamento per il confronto istituzionale avvenuto tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, ritenendo fondamentale il dialogo tra le istituzioni e le rappresentanze dell’Avvocatura per assicurare un percorso condiviso e rispettoso delle esigenze dei candidati.

«L’esame di abilitazione – proseguono – costituisce un momento decisivo nella formazione professionale di migliaia di giovani. Per questa ragione è necessario definire con urgenza modalità, criteri e tempi certi, così da consentire una adeguata programmazione delle attività formative e di studio, evitando ogni forma di incertezza che rischierebbe di penalizzare i candidati».

Secondo il Presidente Nazionale di Assotutela e il Segretario Regionale della Campania, occorre preservare il valore meritocratico dell’esame, accompagnandolo tuttavia con strumenti chiari, trasparenti e coerenti con le esigenze di modernizzazione del sistema giustizia.«Esprimiamo piena fiducia nell’operato del Viceministro Sisto – concludono Maritato e Melillo – certi che il Ministero saprà garantire un esame serio, autorevole e organizzato nelle migliori condizioni possibili, nel rispetto del prestigio della professione forense e delle aspettative delle nuove generazioni di avvocati».

Navigazione articoli