Elisa Forte l’attrice incontra l’arte bianca di Angelo Pezzella

Il 5 maggio, l’attrice Elisa Forte è stata fra gli ospiti del locale di via Appia Nuova di Angelo Pezzella, un palcoscenico del gusto recentemente ristrutturato che ha accolto vari personaggi tra cui appunto una delle interpreti più brillanti del momento.

Elisa arriva a questo incontro forte di una serie di straordinari successi che l’hanno vista nei più prestigiosi teatri italiani. Il pubblico e la critica sono ancora unanimi nel lodare la sua interpretazione in “Rapunzel”, dove la Forte ha saputo dare vita a un personaggio iconico con una spiccata forza espressiva.

La serata romana è stata l’occasione per celebrare il percorso artistico della Forte permettendo ai presenti di conoscere da vicino la donna dietro il personaggio, in un clima di convivialità e cultura.

Ad accoglierla Angelo Pezzella, napoletano di origine ma romano d’adozione: oggi lui rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la pizza napoletana nella Capitale.

La sua storia, d’altronde, è una testimonianza di coraggio e visione: ex orafo di professione, ha scelto di abbandonare i metalli preziosi per dedicarsi alla farina, trasformando la sua antica precisione artigianale in un’idea di cucina rigorosa e identitaria.