“Siamo oltre ogni pensiero” della Little Tony Family: quando il pop torna a essere umano

La cosa più interessante di “Siamo oltre ogni pensiero” è che non prova continuamente a convincerti di essere importante. Sembra banale dirlo, ma oggi è rarissimo. La Little Tony Family costruisce un brano leggero, diretto e persino disarmante nella sua semplicità, senza però scivolare in quella superficialità artificiale che spesso accompagna i tormentoni estivi contemporanei. Il pezzo vive soprattutto di atmosfera. Non punta sull’effetto sorpresa, ma sulla familiarità emotiva. C’è qualcosa di rassicurante nel modo in cui Angelo Petruccetti e Cristiana si muovono dentro il brano: sembrano davvero divertirsi, e questo dettaglio cambia completamente la percezione dell’ascolto. Molte canzoni parlano di libertà e leggerezza, poche riescono davvero a trasmetterle. Dal punto di vista compositivo, il singolo sceglie una strada molto precisa: melodia immediata, ritmo fluido, arrangiamento caldo e lineare. Il trombone di Alessio Graziani contribuisce parecchio a dare identità sonora al pezzo, creando un sapore quasi rétro ma mai polveroso. In alcuni momenti si avverte persino un’eco di quella musica italiana popolare che riusciva a mettere insieme festa, malinconia e semplicità senza vergognarsene. Un approccio che, a tratti, ricorda certe intuizioni leggere ma efficaci di artisti come Edoardo Vianello o lo stesso Little Tony, pur con una veste più contemporanea. La forza del brano sta anche nel messaggio. Nel comunicato si parla di “accoglienza reciproca dei difetti” e questa idea si riflette davvero nel clima generale della canzone. Non c’è ricerca della perfezione, anzi. Alcuni passaggi vocali sono volutamente spontanei, quasi lasciati respirare senza correzioni eccessive, e proprio questo rende il tutto più credibile. A metà ascolto emerge però anche un piccolo limite. La canzone sceglie spesso la continuità invece del contrasto. In alcuni punti sarebbe stato interessante spezzare maggiormente il ritmo emotivo del pezzo con una sezione più essenziale o più coraggiosa dal punto di vista armonico. Ma è una scelta artistica precisa, non un errore vero e proprio. Il singolo funziona soprattutto perché sembra nascere da un’esigenza autentica: riportare un po’ di leggerezza dentro una scena musicale che spesso si prende troppo sul serio. E questa leggerezza non viene mai trattata come stupidità. Anzi, “Siamo oltre ogni pensiero” sembra suggerire il contrario: che a volte la semplicità richiede molto più coraggio della complessità. Alla fine resta addosso una sensazione pulita, quasi serena. E forse è proprio questo il motivo per cui il brano sta trovando così tanto spazio anche fuori dalle radio tradizionali.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

