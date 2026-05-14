Il valore dell’errore e della scoperta in “Tre sassolini magici”

“Tre sassolini magici” costruisce il suo percorso narrativo su un’idea di Michela Pittino molto chiara: crescere significa sbagliare, osservare e riprovare. Il viaggio dei protagonisti attraverso i diversi mondi è scandito da prove che non sono solo esterne, ma soprattutto interiori. Il Labirinto di Pietra, ad esempio, non è solo una sfida logica, ma un confronto con i propri limiti, come suggerisce il passaggio in cui “chi troppo corre senza guardare, chi troppo pensa e teme di sbagliare, chi resta nell’ombra e non sa parlare, nel labirinto dovrà restare” . Una sintesi efficace delle dinamiche umane che il libro prova a raccontare. La costruzione narrativa è solida e mantiene una coerenza tematica lungo tutto il percorso. Ogni capitolo è legato a un valore preciso, dalla gentilezza alla perseveranza, creando una struttura che accompagna il lettore senza mai disorientarlo. C’è anche una buona attenzione al dettaglio visivo, con descrizioni che riescono a rendere i mondi immediatamente riconoscibili, come nel paesaggio degli alberi di cristallo o nella trasformazione della terra di Crylia, dove il cambiamento diventa anche estetico, oltre che emotivo. Non c’è mai un intento didascalico esplicito, ma ogni episodio sembra portare con sé una lezione che emerge in modo naturale. Il viaggio dei protagonisti attraverso i diversi mondi è scandito da prove che non sono solo esterne, ma soprattutto interiori. La costruzione narrativa è solida e mantiene una coerenza tematica lungo tutto il percorso. C’è anche una buona attenzione al dettaglio visivo, con descrizioni che rendono i mondi immediatamente riconoscibili. Il libro riesce a mantenere un equilibrio tra dimensione fantastica e riflessione concreta, evitando sia l’eccesso di semplificazione sia quello di complessità. Il risultato è una lettura scorrevole ma ricca di significato, capace di lasciare qualcosa anche dopo la fine.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

