VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Agroalimentare, Confeuro: “Ok dati Eurostat ma preoccupano import e italian sounding”

DiMarco Montini

Mag 14, 2026

Agroalimentare, Confeuro: “Ok dati Eurostat ma preoccupano import e italian sounding”

“L’agroalimentare europeo continua certamente a rappresentare un pilastro strategico dell’economia continentale. I dati diffusi da Eurostat, che certificano per il 2025 un surplus commerciale pari a 24,7 miliardi di euro e un valore record delle esportazioni dell’Unione Europea di 238,2 miliardi di euro, confermano la centralità del comparto agricolo e agroalimentare quale motore di crescita, occupazione e sviluppo. Si tratta di numeri molto significativi – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – che però non debbono distrarci dalle grande questioni che attanagliano il comparto continentale. Confeuro, proprio in questa ottica, invita le istituzioni europee e nazionali a mantenere alta l’attenzione su alcune criticità che rischiano di compromettere la tenuta del settore primario. In particolare, desta preoccupazione il forte incremento delle importazioni agroalimentari, soprattutto da Paesi extraeuropei come il Brasile, in vista della futura applicazione dell’accordo Mercosur. L’aumento dell’import va governato con grande attenzione e con regole rigorose – prosegue Tiso – perché è fondamentale tutelare il reddito degli agricoltori europei e garantire reciprocità negli standard produttivi, ambientali e sanitari. Non possiamo consentire che prodotti provenienti da mercati con normative meno stringenti entrino in concorrenza sleale con le nostre eccellenze agroalimentari”.

“Altro nodo cruciale resta quello dell’italian sounding, fenomeno che ogni anno sottrae miliardi di euro all’economia nazionale e penalizza migliaia di piccoli e medi produttori agricoli italiani. È necessario rafforzare in maniera concreta la lotta contro l’italian sounding – sottolinea il presidente di Confeuro – un sistema ingannevole che danneggia imprese, consumatori e l’autenticità del Made in Italy agroalimentare. Servono controlli più incisivi, strumenti di tutela internazionale e una strategia condivisa per difendere le nostre produzioni di qualità”. Confeuro evidenzia infine un’ulteriore criticità normativa particolarmente preoccupante: “la possibilità che un prodotto straniero, dopo aver subito l’ultima lavorazione in Italia, possa essere commercializzato ed esportato come italiano. Si tratta di una vera e propria aberrazione normativa – conclude Tiso – che rischia di minare la credibilità del nostro sistema agroalimentare. È indispensabile intervenire rapidamente per garantire trasparenza sull’origine dei prodotti e una tutela reale delle filiere agricole nazionali”.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Sociale, Tiso(Accademia Ic): “Maternità e carriera non sono incompatibili”

Mag 14, 2026 Marco Montini
News

Parma, Fondazione Anna Mattioli per Agricoltura e Sociale: al via “AgriCura”

Mag 13, 2026 Marco Montini
Giustizia News

TIVOLI. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN UOMO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, RAPINA E LESIONI PERSONALI

Mag 13, 2026 Agata Giuliano

You missed

Musica e Letteratura

“Siamo oltre ogni pensiero” della Little Tony Family: quando il pop torna a essere umano

14 Maggio 2026 Marco Vittoria
News

Sociale, Tiso(Accademia Ic): “Maternità e carriera non sono incompatibili”

14 Maggio 2026 Marco Montini
News

Agroalimentare, Confeuro: “Ok dati Eurostat ma preoccupano import e italian sounding”

14 Maggio 2026 Marco Montini
Arte Cultura Eventi Musica e Letteratura Roma SPETTACOLO

Il POLO MUSEALE – SAPIENZA CULTURA presenta il programma di MAGGIO MUSEALE e Notte Europea dei Musei 2026

13 Maggio 2026 Agata Giuliano