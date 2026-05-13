VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News Roma

ROMA. LA POLIZIA DI STATO COMMEMORA LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE RAPESTA, TRISTEMENTE DECEDUTO IL 12 MAGGIO 1982

DiAgata Giuliano

Mag 13, 2026

Sono trascorsi 44 anni da una sera che ha cambiato la vita di tante persone: della Sig.ra Marinella e dei figli dell’Appuntato delle Guardie della Polizia di Stato Giuseppe Rapesta, ma anche della Polizia di Stato, che oggi ricorda la fatica ed il dolore di una famiglia che è riuscita ad andare avanti nella memoria e nel rispetto di chi, oltre quarant’anni fa, venne brutalmente ucciso mentre faceva il proprio lavoro.

L’appuntato Rapesta, la sera del 6 Maggio 1982, si trovava nel suo ufficio all’interno del Posto di Polizia Ferroviaria di San Pietro, quando un gruppo di terroristi appartenenti ai “NAR” fece irruzione, lo aggredì e gli sparò riducendolo in fin di vita: nonostante gli immediati soccorsi, l’Appuntato Rapesta morì il 12 maggio 1982.

La commemorazione della sua scomparsa si è svolta presso la Stazione Ferroviaria di San Pietro alla presenza della moglie e dei figli, del cappellano della Polizia di Stato, del Questore di Roma, del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria e del Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio.  Il ricordo ed il “valore della memoria” è stato accompagnato dalla deposizione di un omaggio floreale, inviato dal Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sulla targa commemorativa, situata al binario 1 della stazione.

Agata Giuliano

More Posts

Di Agata Giuliano

Articoli correlati

Arte Cultura Eventi Musica e Letteratura Roma SPETTACOLO

Il POLO MUSEALE – SAPIENZA CULTURA presenta il programma di MAGGIO MUSEALE e Notte Europea dei Musei 2026

Mag 13, 2026 Agata Giuliano
Giustizia Roma

ROMA. DALLA SHOPPING CREW ALLE RAPINE FLASH: 11 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO

Mag 13, 2026 Agata Giuliano
Ambiente News

REPARTO OPERATIVO AERONAVALE G. DI F. CIVITAVECCHIA, GUARDIA COSTIERA ROMA E POLIZIA DI STATO SQUADRA FLUVIALE DI FIUMICINO SEQUESTRANO SUL TEVERE UN’AREA DEMANIALE DI CIRCA 22.980,00 MQ

Mag 13, 2026 Agata Giuliano

You missed

Arte Cultura Eventi Musica e Letteratura Roma SPETTACOLO

Il POLO MUSEALE – SAPIENZA CULTURA presenta il programma di MAGGIO MUSEALE e Notte Europea dei Musei 2026

13 Maggio 2026 Agata Giuliano
Eventi Innovazione News

Convegno presso il Teatro Olimpico di Roma dal titolo “Le misure di prevenzione: quadro attuale, prassi operative e innovazione”

13 Maggio 2026 Agata Giuliano
News Roma

ROMA. LA POLIZIA DI STATO COMMEMORA LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE RAPESTA, TRISTEMENTE DECEDUTO IL 12 MAGGIO 1982

13 Maggio 2026 Agata Giuliano
News

Parma, Fondazione Anna Mattioli per Agricoltura e Sociale: al via “AgriCura”

13 Maggio 2026 Marco Montini