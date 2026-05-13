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Piemonte

Ponente Vibes punta sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione delle tradizioni

DiMarco Vittoria

Mag 13, 2026 #cultura, #Non Ovest, #Ponente Vibes, #Torino

Eventi diffusi, promozione integrata e coinvolgimento delle comunità al centro della nuova stagione culturale tra Liguria e Piemonte


Un progetto culturale che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici. Ponente Vibes torna nel 2026 con una nuova stagione di eventi e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio tra Liguria e Piemonte, puntando su turismo sostenibile, identità locale e cooperazione tra comunità.

La nuova edizione del progetto è stata presentata a Torino nella sede della Regione Piemonte e rappresenta l’evoluzione di un percorso avviato lo scorso anno grazie alla collaborazione tra Nord Ovest Cultura, Monferrato On Stage e i comuni di Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure.

L’obiettivo è quello di costruire un’offerta culturale integrata capace di valorizzare il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico delle due regioni, favorendo allo stesso tempo nuovi flussi turistici tra costa ed entroterra.

Nel corso del 2026 verranno organizzati spettacoli musicali, eventi artistici, momenti divulgativi e degustazioni dedicate alle eccellenze locali. Le iniziative saranno distribuite durante tutto l’anno con l’intento di promuovere un turismo destagionalizzato e sostenibile.

Grande attenzione sarà riservata alla narrazione delle tradizioni popolari e delle storie locali. Gli organizzatori ritengono infatti fondamentale recuperare e valorizzare il patrimonio immateriale delle comunità, composto da racconti, leggende e consuetudini tramandate nel tempo.

Secondo i promotori del progetto, proprio queste tradizioni rappresentano uno degli elementi più autentici dell’identità territoriale e possono diventare uno strumento efficace di promozione culturale.

Anche la comunicazione avrà un ruolo strategico. Dopo il forte impatto mediatico registrato nel 2025, Ponente Vibes investirà in nuove campagne promozionali, affissioni e attività digitali pensate per aumentare la visibilità degli eventi e rafforzare il brand culturale del progetto.

L’iniziativa punta inoltre a favorire il coinvolgimento diretto delle comunità locali, creando occasioni di partecipazione e collaborazione tra associazioni, operatori culturali e amministrazioni.

Ponente Vibes si propone così come un modello innovativo di cooperazione territoriale, capace di coniugare cultura, turismo e sviluppo sostenibile attraverso una visione condivisa del territorio.

IG @nordovestcultura   @ponente_vibes  @monferrato.onstage 
FB nordovestcultura    ponentevibes  Fondazione Monferrato On Stage

Coordinamento logistico Ponente Vibes e Nord Ovest Cultura: Fabio Gallo (info@laltoparlante.it – 348 3650978)
Referente Nord Ovest Cultura Piemonte: Cristiano Massaia fondazionemos@gmail.com 
Ufficio stampa Ponente Vibes e Nord Ovest Cultura:L’Altoparlante – Francesca Zizzari (francesca@laltoparlante.it– 328 4161425)
Promozione radio/TV Ponente Vibes e Nord Ovest Cultura: L’Altoparlante – Cristina Poletti (cristina@laltoparlante.it – 338 5224133)

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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