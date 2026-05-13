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Lavoro, Confeuro: “Dolore per strage braccianti a Chioggia. Investire di più su sicurezza”

DiMarco Montini

Mag 13, 2026

Lavoro, Confeuro: “Dolore per strage braccianti a Chioggia. Investire di più su sicurezza”

“Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, intende esprimere il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla comunità marocchina e alle famiglie delle tre vittime del tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Chioggia, dove un minivan con a bordo nove lavoratori stranieri è finito in un canale, causando la morte di tre braccianti agricoli. Si tratta di una tragedia che colpisce profondamente il mondo agricolo e l’intero Paese – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro -. Confidiamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e riteniamo importante che la Procura di Venezia abbia aperto un’inchiesta per chiarire ogni dinamica e responsabilità”. Secondo Confeuro, questa drammatica vicenda riporta con forza al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura, che resta ancora oggi una priorità irrisolta e non più rinviabile. “Servono maggiori investimenti, controlli più efficaci e un impegno concreto e condiviso da parte di tutte le istituzioni – prosegue il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso -. Il settore primario rappresenta d’altronde un presidio produttivo, economico e sociale fondamentale per il nostro Paese e deve essere tutelato in ogni sua componente, a partire proprio dalla sicurezza sul lavoro e dalla piena tutela dei lavoratori agricoli”.

Marco Montini

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