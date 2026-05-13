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Il POLO MUSEALE – SAPIENZA CULTURA presenta il programma di MAGGIO MUSEALE e Notte Europea dei Musei 2026

DiAgata Giuliano

Mag 13, 2026

Il Polo Museale – Sapienza Cultura (PMSC) presenta il programma ufficiale dell’evento Maggio Museale, che si terrà sabato 23 maggio nell’ambito della Notte Europea dei Musei 2026. L’appuntamento di prestigio internazionale dedicato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale prenderà il via alle ore 15.00 nella città universitaria della Sapienza Università di Roma, e proseguirà in continuità con la Notte dei Musei, a partire dalle ore 20.00, quando l’apertura serale sarà inaugurata dal concerto dell’Ensemble MuSa Blues, diretto dal M° Stefano Ciuffi nella Sala Odeion del Museo dell’Arte Classica. L’intera giornata sarà interamente dedicata ad arte, scienza e cultura, con un ricco programma gratuito di mostre, seminari, visite guidate tematiche e laboratori ludico-didattici rivolto a famiglie, bambini e studenti. Tutte le iniziative si protrarranno fino alle ore 24.00.

La nona edizione di Maggio Museale segna un momento significativo per l’Ateneo che, con il nuovo centro Polo Museale – Sapienza Cultura, presenterà al pubblico per la prima volta l’ampliamento della propria proposta culturale, con l’unione in un’unica struttura di musei, orto botanico, teatro, musica e cinema.

L’edizione 2026 vede la partecipazione di ben 17 Musei della Sezione Musei del Polo Museale – Sapienza Cultura, insieme al Laboratorio Eurotales – Museo delle Lingue d’Europa, presente per il secondo anno consecutivo. Un’offerta culturale ampia e trasversale che abbraccia discipline diverse, dall’archeologia alle scienze naturali, dalla medicina all’arte contemporanea.

Agata Giuliano

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