Due serate di grande musica al Teatro Brancaccio di Roma con le produzioni Stage 11

Roma, maggio 2026

Il Teatro Brancaccio di Roma ospita due produzioni firmate Stage 11 dedicate alla storia della musica internazionale. Venerdì 15 maggio alle ore 21:00 andrà in scena l’anteprima di Pink Floyd History – Animal Farm, seguito sabato 16 maggio alle ore 21:00 dallo spettacolo AbbaDream. Entrambe le produzioni propongono un approccio analitico al repertorio originale, unendo ricerca tecnica e apparati visivi dedicati per informare e coinvolgere il pubblico attraverso i grandi classici del rock e del pop.

Venerdì 15 maggio, il Brancaccio ospita l’anteprima di Animal Farm – Pink Floyd History Live Experience, il nuovo world tour 2026/2028. Lo spettacolo, portato in scena da una delle tribute band più affermate in Europa dopo 15 anni di tournée internazionali, propone un’esperienza costruita su due livelli. Alla precisione dell’esecuzione musicale, che rispetta l’identità sonora dei Pink Floyd, si affianca una narrazione visiva ispirata all’album Animals (1977) e alla visione distopica di George Orwell. Videoproiezioni, luci e scenografie digitali trasformano il concerto in un racconto contemporaneo sul potere e la società.

“Dopo dieci anni Pink Floyd History rivoluziona il suo format”, spiega il direttore musicale Massimiliano Salani. “Dopo quattro tour con il marchio di fabbrica di uno storytelling in rigoroso ordine cronologico, per Animal Farm rompiamo lo schema. In occasione della celebrazione di un disco amatissimo come Animals, proporremo una scaletta in tre atti, ognuno incentrato sui tre concetti della fattoria degli animali e del disco. Il primo atto sarà dedicato ai ‘Dogs’, il secondo ai ‘Pigs’ e il terzo alle ‘Sheep’. Ogni capitolo vedrà i brani del disco accompagnati nel racconto musicale da altri brani storici della band. Un concept sonoro e visual che ci auguriamo rapisca gli spettatori in un viaggio emozionante”.

Sabato 16 maggio ore 21.00, la scena sarà occupata da AbbaDream, produzione che riporta sul palco l’estetica e i successi della band svedese. Lo spettacolo ripercorre le tappe fondamentali del viaggio musicale degli ABBA, dai ritmi incalzanti di “Waterloo” e “Money Money Money” fino alle armonie di “Mamma Mia” e “Dancing Queen”. La qualità degli arrangiamenti e la fedeltà delle linee vocali sono integrate da costumi iconici e da una costante interazione con la platea, offrendo una panoramica completa su una produzione discografica che continua a influenzare la cultura pop contemporanea.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne.

Prevendita Pink Floyd History: https://www.ticketone.it/event/pink-floyd-history-teatro-brancaccio-20970267/

Prevendita AbbaDream: https://www.ticketone.it/event/abbadream-teatro-brancaccio-20970268/

Navigazione articoli