Albano Laziale, Giorgi(Pd): “No inceneritore. Lavoriamo oltre polemiche, per bene territorio”

“Ribadiamo ancora una volta una posizione chiara e inequivocabile: no all’inceneritore di Roma. Non si tratta di una battaglia ideologica, ma di una scelta che riguarda concretamente il nostro territorio, la salute delle persone e il rispetto delle comunità locali. E lo ha detto a ragione anche il nostro candidato sindaco Massimiliano Borelli. Come forze di centrosinistra infatti abbiamo sempre espresso con coerenza la nostra contrarietà: alla scelta del sito, alla tecnologia proposta e, più in generale, a un sistema che non convince e che non appare in grado di rispondere in maniera efficace e sostenibile al problema della chiusura del ciclo dei rifiuti. Rammarica constatare come vi sia ancora chi tenta di alimentare polemiche su un tema rispetto al quale abbiamo già assunto posizioni nette e portato avanti azioni concrete, mentre altri, in passato, hanno preferito voltarsi dall’altra altra parte. E comprendiamo pure le esigenze di visibilità elettorale da parte dei nostri oppositori. Tuttavia, queste dinamiche non ci scalfiscono; al contrario, rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia davvero quella giusta: insieme al candidato sindaco Massimiliano Borelli e alle forze di centrosinistra lavoriamo e lavoreremo con serietà, responsabilità e visione per il bene della comunità di Albano Laziale”.

Così, in una nota stampa, Remo Giorgi, candidato al Consiglio comunale di Albano Laziale, nella lista del Partito Democratico, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Borelli, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.