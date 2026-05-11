Vision sceglie Get Far per dare nuova energia a “Open Up Your Heart”

Il singolo torna in una versione club-oriented che conserva intatto il suo messaggio spirituale
Vision continua il proprio percorso artistico con una nuova tappa significativa: “Open Up Your Heart – Get Far Remix”. Il brano, in radio dall’8 maggio, rinasce attraverso la produzione di Get Far, nome che rimanda direttamente alla storia della dance italiana e alla carriera di Mario Fargetta.
La scelta di affidare il remix a Get Far appare coerente con la volontà di espandere il messaggio del singolo verso un pubblico più ampio. “Open Up Your Heart” parla infatti di apertura emotiva, autenticità e ascolto interiore. Temi intimi, che nella nuova versione trovano una forma più fisica e universale grazie al linguaggio della musica dance.
Il remix lavora sulla forza del ritmo, sulla costruzione progressiva dell’energia e su una dimensione sonora pensata per attraversare radio, club e playlist internazionali. La produzione non appesantisce il brano, ma lo rende più luminoso e immediato.
Vision resta fedele alla propria identità: un progetto visionario, enigmatico, lontano dalla ricerca dell’esposizione personale e vicino alla spiritualità. La musica diventa il luogo in cui condividere una verità emotiva, più che uno strumento di pura promozione.
Get Far aggiunge a questa visione la solidità di un produttore che conosce profondamente il linguaggio della pista. La sua esperienza permette al brano di trovare un equilibrio efficace tra contenuto e impatto sonoro.
Il risultato è una traccia che conserva la delicatezza del messaggio originale, ma la porta dentro un contesto più ampio e contemporaneo. Una canzone che può parlare a chi cerca energia, ma anche a chi desidera ritrovare un senso più profondo nell’ascolto.
Con “Open Up Your Heart – Get Far Remix”, Vision dimostra che spiritualità e dance non sono mondi separati. Possono incontrarsi, fondersi e generare una musica capace di emozionare e coinvolgere.
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