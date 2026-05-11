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Mistero Buffo a Vasto: il report dello spettacolo

DiMarco Vittoria

Mag 11, 2026 #report, #Teatro Rossetti, #Vasto
Mistero Buffo a Vasto il report dello spettacolo

Mistero Buffo a Vasto: il report dello spettacolo

Sabato 28 marzo 2026, presso il Teatro Rossetti di Vasto, nell’ambito della stagione di prosa 2025/2026,  è andato in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Eugenio Allegri e l’interpretazione di Matthias Martelli

L’opera teatrale è considerata il capolavoro stilistico della coppia lombarda, perché unisce ad un alto contenuto satirico una particolare originalità di scrittura, che affonda delle radici nel teatro giullaresco medievale. 

Mistero Buffo a Vasto: il report dello spettacolo presso il Teatro Rossetti

L’attore si muove solo sul palco, interpretando contemporaneamente i personaggi delle varie scene. L’interprete di “Mistero Buffo” ha bisogno di attingere alla propria fisicità e gestualità, alla propria mimica facciale e alla propria voce, che si fondono con il testo scritto in un linguaggio inventato composto da un misto di dialetti dell’Italia settentrionale e di Grammelot.

L’argomento trattato da “Mistero Buffo” è di origine sacra: si tratta di alcuni episodi della vita di Gesù, rivisitati in chiave popolaresca e satirica, al fine di mettere a nudo l’ipocrisia dei potenti e la mercificazione del sacro. 

I tre episodi scelti

Matthias Martelli ha scelto tre episodi dall’opera di Fo-Rame: “Il Miracolo delle Nozze di Cana”, “La Resurrezione di Lazzaro” e l’episodio (non biblico) su Bonifacio VIII.   

L’attore piemontese li ha affrontati con particolare intensità, mantenendo l’impostazione interpretativa di Fo, ma con una maggiore asciuttezza espressiva e linearità gestuale, che ha reso molto convincente il taglio angolare con il quale ha affrontato un testo in cui si rischia di rimanere prigionieri del suo autore.

Il pubblico è rimasto incantato ed entusiasta per una serata di altissimo livello. 

Si ringrazia per la collaborazione Costantino Di Bartolomeo

Foto di Rossella D’Arcangelo

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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