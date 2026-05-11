Amennula, un debutto che attraversa radici e confini

Con “Tinnairi (loop di sale)” il duo siciliano costruisce una narrazione sonora tra memoria, migrazione e trance mediterranea

Esistono debutti che cercano immediatamente l’impatto e altri che preferiscono costruire un mondo. Gli Amennula appartengono decisamente alla seconda categoria. Con “Tinnairi (loop di sale)”, primo singolo disponibile dall’8 maggio 2026, Daniele Grasso ed Elisa Milazzo presentano un progetto musicale che mette al centro identità, memoria e trasformazione attraverso una ricerca sonora intensa e profondamente mediterranea.

Il punto di partenza del brano è una frase semplice e brutale: «Devi andartene». Un’espressione familiare a moltissimi giovani siciliani e simbolo di un’intera cultura della partenza. Da qui gli Amennula sviluppano un racconto che parla di migrazione, distacco e appartenenza, allargando però la prospettiva verso una dimensione universale. “Tinnairi (loop di sale)” non racconta soltanto chi lascia la propria terra, ma anche chi attraversa il mare per cercarne un’altra.

La Sicilia diventa così crocevia simbolico di culture, lingue e trasformazioni. Non semplice ambientazione geografica, ma luogo emotivo in cui si incontrano dolore, memoria e desiderio di futuro. È una visione che attraversa tutto il progetto Amennula, nato proprio dall’incontro tra mondi sonori differenti ma complementari.

Il brano si sviluppa su una struttura minimale e ipnotica. Tamburello, stomp box e chitarra-drone costruiscono una pulsazione continua che accompagna l’ascoltatore dentro un paesaggio sonoro sospeso tra rito e contemporaneità. Intorno si muovono synth discreti, loop vocali e cori collettivi che amplificano il senso di trance e spiritualità.

La voce rappresenta uno degli elementi più interessanti del progetto. Il canto si alterna a sussurri e scansioni ritmiche, mentre il siciliano contemporaneo si intreccia con italiano e inglese in modo naturale. Questa scelta linguistica riflette perfettamente l’identità del brano: una musica che nasce da radici profonde ma che rifiuta qualsiasi chiusura identitaria.

L’approccio degli Amennula alla tradizione è infatti estremamente contemporaneo. Non c’è alcuna volontà di riproporre fedelmente il folklore siciliano. Al contrario, gli elementi popolari vengono smontati, reinterpretati e contaminati con blues delle radici, minimalismo elettronico e suggestioni mediorientali. Il risultato è una musica che riesce a essere arcaica e moderna allo stesso tempo.

Dietro questo lavoro c’è anche il percorso personale dei due artisti. Elisa Milazzo porta nel progetto la propria ricerca sulla musica popolare siciliana e sui canti religiosi dell’isola, insieme a un interesse verso linguaggi urban contemporanei. Daniele Grasso arriva invece da un lungo lavoro come produttore e sound engineer dedicato alle contaminazioni mediterranee. Insieme costruiscono un linguaggio sonoro che supera i confini geografici e di genere.

“Tinnairi (loop di sale)” anticipa il disco d’esordio degli Amennula previsto per l’autunno 2026 per Dcave Records con edizioni Digital Noises. Un album che promette di approfondire ulteriormente questo dialogo tra folk arcaico, trance ritmica ed elettronica minimale.

Nel frattempo il progetto si prepara alla dimensione live. Il 16 maggio gli Amennula presenteranno il singolo a Eufonica 2026 durante lo showcase organizzato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Sarà il primo passo pubblico di un percorso artistico che sembra già avere una direzione chiara: trasformare la tradizione in una materia viva, mobile e profondamente contemporanea.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

