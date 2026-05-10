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SOCIALE, L’INIZIATIVA SOLIDALE DI ACCADEMIA IC SBARCA IN SICILIA E CALABRIA

DiMarco Montini

Mag 10, 2026

SOCIALE, L’INIZIATIVA SOLIDALE DI ACCADEMIA IC SBARCA IN SICILIA E CALABRIA

“La rete della solidarietà continua a crescere e ad abbracciare nuovi territori: il progetto Piggy, fortemente voluto da Accademia Iniziativa Comune, dopo essere sbarcato recentemente nel Lazio, Campania e Molise, portando con sé un messaggio semplice ma potente fatto di partecipazione, condivisione e sostegno alle famiglie, arriva adesso anche in Sicilia, nello specifico a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, e in Calabria, in quel di Lamezia Terme. “Un piccolo gesto che diventa grande grazie al contributo di tutti: monete, donazioni spontanee, ma
anche pensieri, attenzione e vicinanza. Un’iniziativa che si fonda su libertà e inclusione, perché chiunque può partecipare, senza obblighi, secondo le proprie possibilità”, afferma Carmela Tiso,
portavoce nazionale di Accademia IC e presidente della associazione Bandiera Bianca, che racconta lo sviluppo della
iniziativa di solidarietà e raccolta fondi nata per offrire un aiuto concreto alle famiglie più fragili e indigenti della comunità. L’iniziativa è presente nelle sedi Labor-Istituto di
Patronato, localizzate su tutto il territorio nazionale e che assiste gratuitamente i cittadini. “Le donazioni sono libere,
spontanee e anonime. E le somme raccolte verranno destinate a famiglie bisognose individuate in collaborazione con i servizi
sociali comunali, enti del territorio o la Chiesa”. “Dopo il successo nelle prime sedi, l’arrivo del nostro progetto in Sicilia rappresenta senza dubbio un nuovo tassello di un percorso più ampio, promosso dall’Accademia Iniziativa Comune, che punta a rafforzare il legame tra cittadini e territorio. Ogni Piggy diventa un punto di riferimento: un luogo simbolico in cui la comunità si riconosce e si attiva. Non si tratta solo di raccolta fondi, ma di costruire relazioni, sensibilizzare e stimolare una cultura della solidarietà diffusa. In un tempo in cui spesso si pensa che servano grandi risorse per fare la differenza – continua Carmela Tiso -, noi dimostriamo il contrario: sono i piccoli gesti, ripetuti e condivisi, a generare un impatto reale”. E proprio giovedì 7 maggio il percorso solidale di Accademia IC è approdato, come detto poc’anzi, anche a Lamezia Terme, in Calabria, dove l’organismo guidato da Carmela Tiso ha promosso un convegno “dedicato alle principali tematiche sociali su cui l’associazione è attualmente impegnata. L’evento ha registrato una sentita partecipazione dei cittadini e un prezioso contributo dei volontari, confermando il valore dell’impegno condiviso sul territorio”.

Marco Montini

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