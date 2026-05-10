L’artista teatino Antonello Favata torna ad esporre nella sua Chieti con una personale presso la Bottega d’Arte Camera di Commercio in Corso Marrucino,148.

Antonello Favata da molti anni dedica le sue opere alla spasmodica ricerca di Dio e del senso dell’esistenza questa volta fa un’eccezione e realizza svariate tele di grandi dimensioni che parlano esclusivamente dell’amore.

L’artista teatino Antonello Favata torna ad esporre nella sua Chieti: la mostra dall’emblematico titolo “AMORE” sarà aperta fino al 24 maggio 2026

Sentimento, sottolinea l’artista, così potente che ci trasporta direttamente nel trascendente. L’amore, continua l’artista, è l’unico sentimento capace di sconfiggere idealmente persino il pensiero della morte. Specialmente in questo momento storico dove le guerre e le atrocità sono all’ordine del giorno.

La mostra, con emblematico titolo: “AMORE” (iniziata l’8 maggio) sarà aperta fino al 24 maggio 2026 con ingresso gratuito.

Biografia

Antonello Favata raggiunge indiscusse soddisfazioni come aver partecipato nel 2017 alla biennale di Venezia e poi successivamente aver esposto alcune sue tele al Guggenheimer di New York (opere dedicate a Frida Kahlo), e ancora essere stato notato dall’associazione culturale VerbumlandiArt il quale gli assegna il ” Premio internazionale d’Eccellenza” presso la Sala del Primaticcio a Roma (premiato con lui anche il regista Pupi Avati).

Infine è sua la scultura posizionata nella piazzetta antistante Palazzo de’ Mayo (in Corso Marrucino a Chieti).

Un violino in metallo alto 2,5 m il quale manico lentamente si trasforma in un braccio ed infine in una mano tesa verso il cielo nel tentativo di stabilire, ci spiega l’artista, un contatto con Dio.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 3283265982

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

