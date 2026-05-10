Dalle borse eco-luxury alla tokenizzazione: Itten-Az Company apre una nuova era del Made in Italy

Tradizione artigianale, sostenibilità e innovazione finanziaria. Sono questi gli elementi che stanno trasformando Itten-Az Company in una delle realtà più interessanti del panorama imprenditoriale italiano contemporaneo, protagonista di una nuova sfida imprenditoriale affrontata con grande entusiasmo.

Nata dall’estro creativo del mastro pellaio Marco Zanetti, l’azienda ha costruito la propria identità su una sfida tanto ambiziosa quanto attuale: dare nuova vita a materiali completamente riciclati, trasformandoli in accessori di alta gamma capaci di coniugare eleganza, ricerca stilistica e attenzione all’ambiente.

Un progetto che, partendo dall’artigianato, ha rapidamente attirato l’interesse di investitori e operatori del settore luxury, fino ad avviare un importante percorso di crescita aziendale. A rafforzare la struttura societaria è infatti entrato un imprenditore romano, pronto a sostenere l’espansione del brand sui mercati internazionali e ad accompagnarne l’evoluzione verso nuove dimensioni imprenditoriali.

Determinante in questo percorso anche il ruolo di Sviluppo Finanza Italia Srl, gruppo che ha creduto nel progetto sin dalle sue prime fasi, supportando la crescita finanziaria e strategica dell’azienda con entusiasmo e visione.

Ma la vera novità che oggi proietta Itten-Az verso il futuro è l’avvio del processo di tokenizzazione societaria. Dopo le prime verifiche tecniche e normative con gli enti competenti, la società si prepara infatti a entrare nel mondo degli asset digitali, aprendo la strada a nuove modalità di investimento e partecipazione.

Una scelta che rappresenta molto più di un semplice passaggio tecnologico: la tokenizzazione diventa il simbolo di una nuova visione imprenditoriale, capace di unire manifattura italiana, innovazione digitale e mercati globali.

“È una nuova sfida che accogliamo con entusiasmo,” commentano gli imprenditori coinvolti.

Nonostante la crescita e l’evoluzione finanziaria, resta centrale l’anima creativa del progetto. Marco Zanetti continua infatti a guidare la produzione con la stessa filosofia che ha reso riconoscibile il marchio: creare pezzi esclusivi, sostenibili e profondamente legati alla qualità del Made in Italy.

Itten-Az Company non rappresenta soltanto un brand emergente, ma un modello di impresa moderna che dimostra come il lusso del futuro possa nascere dall’incontro tra artigianato, sostenibilità e tecnologia, trasformando ogni nuova sfida in un’opportunità di crescita e innovazione.