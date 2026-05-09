Ucraina,la guerra infinita:tregue fragili, droni e l’ombra del nuovo ordine mondiale

La guerra in Ucraina è entrata nel suo quarto anno trasformandosi in qualcosa di molto diverso rispetto al conflitto lampo immaginato da Mosca nel febbraio del 2022. Oggi non si combatte soltanto per il controllo del Donbass o della Crimea, ma per il futuro equilibrio geopolitico mondiale. Sul terreno continuano bombardamenti, attacchi con droni, guerra elettronica e offensive intermittenti, mentre dietro le quinte si muovono diplomazie, intelligence e interessi economici globali. La sensazione è che il conflitto sia arrivato a un punto di svolta: non abbastanza vicino alla pace da poter parlare di soluzione imminente, ma nemmeno più nella fase dell’escalation incontrollata vissuta negli anni precedenti. Nelle ultime ore il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato una tregua temporanea di tre giorni, dal 9 all’11 maggio, in coincidenza con le celebrazioni russe della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Mosca avrebbe accettato il cessate il fuoco limitato, mentre Kiev ha dichiarato di voler evitare attacchi sulla Piazza Rossa durante la parata militare. Contestualmente è stato annunciato anche uno scambio di mille prigionieri per parte. Si tratta però di una tregua fragile, quasi simbolica. Russia e Ucraina continuano infatti ad accusarsi reciprocamente di violazioni del cessate il fuoco. È il segno di una guerra che ormai vive di propaganda parallela: ogni annuncio di pace viene immediatamente accompagnato da accuse, minacce e dimostrazioni di forza. La verità è che nessuna delle due parti appare realmente pronta a rinunciare ai propri obiettivi strategici.La Russia di Vladimir Putin continua a puntare sull’usura. Mosca sa che il tempo può diventare il suo principale alleato. Il Cremlino conta sull’affaticamento economico e psicologico dell’Occidente, sulla crescente difficoltà europea nel sostenere militarmente Kiev e sulle divisioni politiche interne agli Stati Uniti. Putin ha trasformato il conflitto in una guerra patriottica permanente, utilizzando la narrativa della lotta contro la NATO per rafforzare il consenso interno. Le celebrazioni del 9 maggio, quest’anno più blindate che mai, sono diventate il simbolo di questa strategia. Dall’altra parte Volodymyr Zelensky continua a presentarsi come il leader della resistenza nazionale ucraina. Nonostante le difficoltà sul campo e le enormi perdite umane ed economiche, Kiev mantiene un forte sostegno popolare interno. L’Ucraina ha dimostrato negli ultimi anni una sorprendente capacità di adattamento tecnologico, soprattutto nell’uso dei droni e delle operazioni speciali. Attacchi profondi nel territorio russo, sabotaggi logistici e operazioni di intelligence hanno progressivamente cambiato il volto della guerra moderna. L’utilizzo massiccio di droni low cost, capaci di colpire infrastrutture strategiche a migliaia di chilometri dal fronte, rappresenta ormai uno dei principali elementi innovativi del conflitto. La guerra ha inoltre modificato profondamente gli equilibri internazionali. L’Europa si trova oggi in una posizione delicatissima. Da un lato sostiene Kiev economicamente e militarmente, dall’altro teme gli effetti di un conflitto infinito ai propri confini. L’aumento delle spese militari, la crisi energetica, la riconversione industriale e il rischio di tensioni sociali stanno ridefinendo la politica europea. Alcuni Paesi dell’Unione iniziano a discutere apertamente della necessità di riaprire canali diplomatici con Mosca, pur senza riconoscere le annessioni territoriali russe. Gli Stati Uniti restano l’attore decisivo. L’elezione di Donald Trump ha cambiato il tono della diplomazia americana. La Casa Bianca sembra voler accelerare verso una soluzione negoziale, anche perché Washington guarda ormai con crescente preoccupazione al confronto strategico con la Cina. L’Ucraina rischia quindi di diventare parte di un equilibrio globale molto più ampio, dove il Pacifico potrebbe contare più dell’Europa orientale.

: Ucraina,la guerra infinita:tregue fragili, droni e l’ombra del nuovo ordine mondiale

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Intanto il prezzo umano della guerra continua ad aumentare. Milioni di sfollati, città distrutte, generazioni segnate dai traumi, famiglie separate e una crisi demografica che colpisce entrambe le nazioni. Intere aree industriali sono state devastate. Le conseguenze economiche dureranno decenni. La ricostruzione dell’Ucraina richiederà investimenti enormi e probabilmente aprirà una nuova competizione internazionale tra potenze economiche interessate alla futura rinascita del Paese. Ma il vero interrogativo riguarda il futuro politico della regione. Se il conflitto dovesse congelarsi senza una vera pace, l’Europa rischierebbe di convivere per anni con una nuova “linea del fronte” permanente, simile a quella della Guerra Fredda. Un’Ucraina militarizzata e una Russia isolata ma ancora aggressiva rappresenterebbero uno scenario instabile per tutto il continente. La guerra in Ucraina, oggi, non è più soltanto una guerra territoriale. È diventata il laboratorio della nuova geopolitica mondiale: droni contro missili, propaganda contro informazione, sanzioni contro energia, diplomazia contro logoramento. E soprattutto è la dimostrazione che il mondo multipolare del XXI secolo è già iniziato.Mentre si parla di tregua e negoziati, il fronte continua comunque a bruciare. Ed è forse questa la fotografia più drammatica del conflitto: una guerra in cui tutti evocano la pace, ma nessuno sembra davvero pronto a pagarne il prezzo.













Michel Emi Maritato Giornalista, esperto in questioni Medio Orientali, corrispondente Gerolosomitano, psicologia giuridica e criminalità organizzata. More Posts