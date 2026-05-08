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LIBANO: RAZZO HA COLPITO LA BASE UNIFIL DI SHAMA – NESSUN FERITO

DiAgata Giuliano

Mag 8, 2026

Nel pomeriggio del 7 maggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano, con il Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Iannucci e con il Comandante del contingente italiano per seguire costantemente l’evoluzione della situazione. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell’accaduto

Agata Giuliano

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