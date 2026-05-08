LIBANO: RAZZO HA COLPITO LA BASE UNIFIL DI SHAMA – NESSUN FERITO

Nel pomeriggio del 7 maggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano, con il Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Iannucci e con il Comandante del contingente italiano per seguire costantemente l’evoluzione della situazione. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell’accaduto